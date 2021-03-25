Сергей Никитин: Если наша власть лжет, то я против нее
Известный композитор Сергей Никитин и его супруга Татьяна давно известны как исполнители песен, которых принято называть бардами. В последнее время они часто проводят время в Америке и скоро получат американское гражданство
«Центральное ТВ смотрят дебилы»
- Сергей Яковлевич, перед нашей беседой я поделился с подругой, что буду с вами разговаривать, и она воскликнула: «Ой, а куда же Никитин пропал?!» Что ответите?
- Пропал, это значит, давно не показывали по центральному телевидению. Но, если, кто, действительно, интересуется моим творчеством, то в интернете все найдет: и новые проекты, и новые песни. А то, что нас с Таней не показывают по телевизору, это объяснимо, - там же деградация, засилье низкопробной попсы! Сплошные ток-шоу, которые посмотришь и невольно подумаешь: неужели наша страна состоит из дебилов и извращенцев?! Если нарисовать психологический портрет зрителя центральных каналов – это люди «ниже плинтуса», полные дебилы.
- А кому выгодно, чтобы так было?
- Чтобы люди не анализировали, что вокруг делается. Никитины не должны петь рядом с этой попсней, потому что наше исполнение требует культуры, души и мыслей.
- То есть, если бы вас, например, «Первый канал» позвал выступить на какое-то музыкальное шоу, вы бы не пошли?
- Конечно, нет. Хотя не так давно пригласили на «Россию1» в программу «Привет, Андрей!», посвященную Никитиным, и обещали, что сделают все так, как мы хотим. Посмотрим. Будем участвовать вместе с сыном Сашей, которому исполнилось в этом году 50 лет. Он наш соавтор, единомышленник. Аранжировщик, гитарист. Мы с ним сейчас записали новый альбом на стихи Бориса Рыжего.
Неудачно искупался в Штатах
- Сергей Яковлевич, прочитал, что в последнее время вы живете в Америке. Чем же занимаетесь?
- Я по-прежнему сочиняю новые песни, выставляю их на нашем канале в Youtube.ru. Во время пандемии я находился в Америке, и так неудачно искупался в Атлантическом океане, что повредил шейный позвонок. Врачи меня поздравляли, что выжил, вылечился. Когда-то я проводил для молодежи Никитинские встречи, пели с Таней песни. И вот во время пандемии мы это дело продолжили, правда, уже по онлайну. Я рад, что сегодняшней молодежи нравятся наши песни: и «Александра», и «Бричмулла», и «Большой секрет для маленькой компании» и так далее.
- А на этом можно заработать деньги?
- Ну, чем больше подписчиков на нашем канале, то тем больше рекламы. Потом, мы давали онлайн-концерты, тоже нам платили денежки. Конечно, это не главный источник наших доходов, главным образом зарабатываем авторскими гонорарами. Мои же песни звучат везде: в спектаклях, в кино, по телевидению, в интернете. Это монетизируется. А вообще, как написал Берестов: «Пишите бескорыстно, за это больше платят».
- Вы гражданин Америки?
- Нет, но у меня есть вид на жительство. Это я получил еще в 1990-е годы. Мы много туда летали, и надоело каждый раз оформлять визу. А тогда предложили выдающимся людям сделать вид на жительство, порекомендовали меня, я согласился. При получении еще во многом сработало то, что я причастен к созданию фильма «Москва слезам не верит», который получил американского «Оскара». А сын оказался в Америке раньше – он там учился.
- Тогда хотели сбежать из России?
- Что вы, нет! Мы просто хотели, чтобы культуры наших стран как-то объединились. Хотели показать американцам, что есть такие, как мы. Заявить о себе. А вообще, мы с женой сейчас больше живем в России.
- А что есть в Америке такого хорошего, чего нет в России?
- Послушайте, в каждой стране есть свои минусы и плюсы. В Америке есть ощущение, что твой дом – планета Земля. Понимаете?! Ощущение, что ты ответственный за эту планету!
- Помнится, у вас случился конфликт с доверенным лицом Владимира Путина музыкантом Юрием Башметом. Вы даже написали в соцсетях: «Не считаю для себя возможным быть на этом вечере в силу серьезных разногласий с юбиляром по поводу принятого «закона Димы Яковлева» и его отношения к президенту В.В. Путину».
- Я высоко ценю Юрия, как величайшего музыканта. Я был счастлив, когда были те моменты, когда мы имели возможность вместе поиграть, бывал у него и дома, мы музицировали, это были моменты счастья. В последний раз мы с ним выступали на сцене Большого зала консерватории, мы играли фантазию на тему Булата Окуджавы. В этот раз я предложил ему исполнить мою песню на стихи Бориса Рыжего, уже была готова партитура, я предвкушал это счастье. Мы собирались сыграть с ним вместе, был назначен концерт. Но перед этим я прочитал интервью, где Башмет высказался, что согласен с «законом Димы Яковлева», чтобы запретили американцам усыновлять наших детей. Я позвонил Юре, спросил, правда ли, что он так думает. Если да, то я не выйду с ним вместе на сцену. Вот и не пришел. А дальше он начал в СМИ про меня говорить разное, что я себя так веду, потому что имею американское гражданство. Надеюсь, наступит момент, когда Юрий пересмотрит свою позицию. Думаю, если жив был бы Булат Окуджава, он меня бы поддержал. Вот он был человек!
- Может, поэтому вас и не пускают на телевидение? Были бы в «Единой России» или доверенным лицом президента….
- Нет, не думаю, что меня куда-то не пускают. Все что я хотел делать, я делал всегда. У нас много концертов, ездим по стране, никто нам ничего не запрещает.
«Михалков затаил обиду»
- Прививку сделали?
- Да и я, и Татьяна. В Америке сделал, и вот сейчас в России. Все хорошо перенесли. Это невежество, если кто-то считает, что эту прививку делать не надо. Хуже не будет. Я только что похоронил близкого друга, умер от COVIDA-19. Поэтому мне сложно говорить.
- Сергей Яковлевич, а вы считаете себя оппозиционером?
- Я против лжи, против насилия, против беззакония, против коррупции. Это называется диссиденством?! Если наша власть лжет, то я против нее. Значит, я – диссидент.
- Ваша супруга ведь была чиновником – заместителем министра культуры?
- Да. Татьяна пришла на эту должность, чтобы быть полезной. Пошла помочь таким людям, как Булат Окуджава и так далее. Но многое не успела сделать, оказалось, что никому это не нужно и никем не цениться. Она вынуждена была уйти. Такие люди ее окружали… Расскажу историю, как Сергей Михалков тогда обратился с просьбой, чтобы его семье вернули фамильные иконы из Костромского музея. Написал письмо. Тогдашнего министра культуры не было на месте, и письмо приняла Татьяна. Она отказала. Никита Михалков затаил обиду на нее.
- Почему сейчас в театрах сокращают артистов?
- Потому, что надо сделать так, чтобы театры не были зависимы от департамента или министерства культуры.
- Как?
- Потому что нельзя иметь никакое дело с государством!
- Цензура, которая была, вам мешала?
- Я считаю, что расцвет советской культуры как раз произошел благодаря сопротивлению этой цензуре. Сейчас идет засилье денег, деградации…
- А разве сейчас нет цензуры? Вот закон хотят выпустить: о чем можно шутить, о чем нельзя….
- Той цензуры сейчас нет. Да, нашей власти сейчас многое не нравится. Но нужно сопротивляться. Гласность и прозрачность нужна, только тогда ты увидишь, что «король – гол». Но есть же закон, где написано, что можно говорить. С другой стороны, конечно, должно быть право у каждого человека сказать свое мнение!
- На это вам скажут: «Живете вы в Америке, а пенсию и гонорары получаете в России»… Кстати, сколько у вас пенсия?
- 18 тысяч рублей. У жены больше – у нее есть звание Заслуженный артист России. Поэтому, мой основной заработок – гонорары.
Сперва Прага, потом Афган, теперь Крым
- Сергей Яковлевич, а возраст влияет на творчество?
- Лично я себя чувствую на 27 лет! Творчество – это в голове. Сочинять – состояние влюбленности. Поэзия – влюбленность, с которой хочешь поделиться с людьми.
- Есть ли люди, кому вы не подадите руки?
- Вспоминаю фильм «Осенний марафон»… Там был такой эпизод… Наверное, я похож на главного героя, который все-таки подает руку человеку, которого не уважает… Тряпка? Может быть… Но я не выйду на сцену с тем, кого не уважаю. Эти персонажи всем известны… Назвать? Например, я бы не находился в одной комнате с Владимиром Жириновским… Про артистов говорить не буду. Ненавижу людей, которые любят пострелять. Они считают себя мужчинами, ездят по планете с ружьями… А мне кажется, они не мужчины!
- Вы сейчас имеете в виду Украину?
- Да, мне страшно подумать во, что там все превратилось! Я ведь люблю украинские песни. Крым люблю. Я не подписывал никакие письма в этом плане. Повторюсь, я против насилия. Считаю, что любые вопросы надо решать дипломатически. В 2014 году нам рассказали сказку, что в Крым могут войти американцы, поэтому его надо сделать российским. Вспоминается 1968-ой год, когда была еще одна сказка про Чехословакию, куда вошли советские войска. Затем – Афганистан, где погибли наши ребята.
- Вы чувствуете на себе, какое-то негативное влияние со стороны власти?
- Нет, руки у них не доходят. Бывает, что в интернете, кто-то про нас пишет гадости. Ну и что?! Это пустые люди. В основном, нас любят, улыбаются. Сейчас модно смотреть эти ток-шоу, мы о них с вами и начали разговор. Кричат, обвиняют Америку или Украину. Разве это люди?! Беда в том, что их смотрят и верят в то, что они говорят. Причем, делают они за деньги.
Теги: #сергей никитин, #власть, #юрий башмет
Рубрика: Культура и ТВ