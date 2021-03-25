Сергей Никитин: Если наша власть лжет, то я против нее

Неудачно искупался в Штатах

- Сергей Яковлевич, прочитал, что в последнее время вы живете в Америке. Чем же занимаетесь?

- Я по-прежнему сочиняю новые песни, выставляю их на нашем канале в Youtube.ru. Во время пандемии я находился в Америке, и так неудачно искупался в Атлантическом океане, что повредил шейный позвонок. Врачи меня поздравляли, что выжил, вылечился. Когда-то я проводил для молодежи Никитинские встречи, пели с Таней песни. И вот во время пандемии мы это дело продолжили, правда, уже по онлайну. Я рад, что сегодняшней молодежи нравятся наши песни: и «Александра», и «Бричмулла», и «Большой секрет для маленькой компании» и так далее.

- А на этом можно заработать деньги?

- Ну, чем больше подписчиков на нашем канале, то тем больше рекламы. Потом, мы давали онлайн-концерты, тоже нам платили денежки. Конечно, это не главный источник наших доходов, главным образом зарабатываем авторскими гонорарами. Мои же песни звучат везде: в спектаклях, в кино, по телевидению, в интернете. Это монетизируется. А вообще, как написал Берестов: «Пишите бескорыстно, за это больше платят».

- Вы гражданин Америки?

- Нет, но у меня есть вид на жительство. Это я получил еще в 1990-е годы. Мы много туда летали, и надоело каждый раз оформлять визу. А тогда предложили выдающимся людям сделать вид на жительство, порекомендовали меня, я согласился. При получении еще во многом сработало то, что я причастен к созданию фильма «Москва слезам не верит», который получил американского «Оскара». А сын оказался в Америке раньше – он там учился.

- Тогда хотели сбежать из России?

- Что вы, нет! Мы просто хотели, чтобы культуры наших стран как-то объединились. Хотели показать американцам, что есть такие, как мы. Заявить о себе. А вообще, мы с женой сейчас больше живем в России.

- А что есть в Америке такого хорошего, чего нет в России?

- Послушайте, в каждой стране есть свои минусы и плюсы. В Америке есть ощущение, что твой дом – планета Земля. Понимаете?! Ощущение, что ты ответственный за эту планету!

- Помнится, у вас случился конфликт с доверенным лицом Владимира Путина музыкантом Юрием Башметом. Вы даже написали в соцсетях: «Не считаю для себя возможным быть на этом вечере в силу серьезных разногласий с юбиляром по поводу принятого «закона Димы Яковлева» и его отношения к президенту В.В. Путину».

- Я высоко ценю Юрия, как величайшего музыканта. Я был счастлив, когда были те моменты, когда мы имели возможность вместе поиграть, бывал у него и дома, мы музицировали, это были моменты счастья. В последний раз мы с ним выступали на сцене Большого зала консерватории, мы играли фантазию на тему Булата Окуджавы. В этот раз я предложил ему исполнить мою песню на стихи Бориса Рыжего, уже была готова партитура, я предвкушал это счастье. Мы собирались сыграть с ним вместе, был назначен концерт. Но перед этим я прочитал интервью, где Башмет высказался, что согласен с «законом Димы Яковлева», чтобы запретили американцам усыновлять наших детей. Я позвонил Юре, спросил, правда ли, что он так думает. Если да, то я не выйду с ним вместе на сцену. Вот и не пришел. А дальше он начал в СМИ про меня говорить разное, что я себя так веду, потому что имею американское гражданство. Надеюсь, наступит момент, когда Юрий пересмотрит свою позицию. Думаю, если жив был бы Булат Окуджава, он меня бы поддержал. Вот он был человек!

- Может, поэтому вас и не пускают на телевидение? Были бы в «Единой России» или доверенным лицом президента….

- Нет, не думаю, что меня куда-то не пускают. Все что я хотел делать, я делал всегда. У нас много концертов, ездим по стране, никто нам ничего не запрещает.