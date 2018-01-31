Сокуров требует отменить прокатные удостоверения: "Достаточно Уголовного кодекса"

Российский режиссер, член президентского Совета по правам человека Александр Сокуров обратился к властям с предложением полностью отменить прокатные удостоверения от Минкульта, которые ведомство выдает или не выдает фильмам. Художник считает, что никакой функции, кроме цензурной, это не несет, так как в реальности содержание картин регулируется Уголовным кодексом и контролируется Роскомнадзором, и любые нарушения может отсеять профильный регулятор.

«Я уговариваю, прошу, а теперь уже требую от Минкультуры изменить весь этот порядок выдачи разрешительных (прокатных) удостоверений, что, по сути, является цензурой»,

— говорит режиссер в интервью ТАСС. Он уверен, что никаких прокатных удостоверений от Минкульта «вообще не должно быть», а кинематографисты могут просто уведомлять министерство о создании фильма.

Сокуров рассказывает, что уже не один раз отправлял в Минкульт обращения с просьбами пересмотреть эту практику, но никаких результатов не последовало.

То, чем в ходе этой процедуры занимается министерство сейчас, по его словам, — «форма персональной, индивидуальной субъективной оценки чиновника, который защищает самого себя от формы, от содержания фильма, от ответственности».

При этом для того, чтобы обезопасить публику от недобросовестных картин с пропагандой наркотиков или сценами насилия над детьми «вполне достаточно уголовного кодекса и Роскомнадзора».

В ответе Минкульта на запрос агентства говорится, что соблюдение законов РФ в фильмах действительно подразумевается помимо получения прокатного удостоверения, а последнее нужно, чтобы противостоять «бесконтрольному распространению нежелательного контента».