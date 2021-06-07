Цискаридзе рассказал Лолите о своей мужской потенции

Звезда балета Николай Цискаридзе хочет сохранить мужскую силу до глубокой старости, как его 80-летний дедушка.

Неожиданным откровением артист поделился с Лолитой Милявской, приняв участие в ее программе «ДНК-шоу» на телеканале «Пятница!» и видеосервисе PREMIER. Артист рассказал, почему не боится говорить людям правду в лицо, а так же объяснил свою боязнь лишиться потенции.

Николай Цикаридзе всегда отличался завидной прямолинейностью. Он утверждает, что может любому человеку сказать в лицо то, что он о нем думает. При этом артисту часто удается избежать скандала.

– Придя в Большой театр и приняв устав этого «монастыря», мне пришлось погрузиться в интриги, – признался 47-летний Цискаридзе. – Но это вообще не мой характер… Я думаю, что когда меня не будет на земле, мое имя будут упоминать как имя порядочного и честного человека.

Лолита объяснила феномен Николая тем, что он на генетическом уровне не склонен к асоциальным поступкам. Однако в то же время Цискаридзе присущ так называемый генетический цинизм. Милявская сравнила эту особенность Николая с отсутствием жалости к окружающим. Танцор согласился с этим на сто процентов.

В качестве примера он рассказал о своем отношении к студентам Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, которой он руководит, будучи ректором.

– Я без содрогания выношу вердикт, – заявил Цискаридзе.

– Двойку ставлю, и у меня не трясется рука. Бездарности говорю сразу: «Ты бездарь! Уходи!»

Я себя всегда успокаиваю тем, что острый язык был у Фаины Раневской, Майи Плисецкой – у людей, которые в моей профессии сделали неплохие свершения, – поясняет Николай.

Цискаридзе никогда не был женат, своими детьми он считает учеников. И признает: интим для мужчины очень важен.

– Пока у мужчины есть потенция и тяга к женщинам, он живой, – уверен Народный артист РФ.

Звезда балета стремится продлить свою сексуальную жизнь до самой старости, тем более, что среди его родственников в этом деле есть настоящие рекордсмены.

– Деду было больше 80 лет, не один инфаркт позади, – рассказал Николай. – Но у него была молодая жена для основной мужской жизнедеятельности! Моя мама всегда этому удивлялась, потому что она была старше его жены!