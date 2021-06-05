Режиссеру фильма MINSK не разрешили снимать в России

Российский режиссер Борис Гуц завершил в Таллине съемки фильма MINSK. Это будет первый художественный фильм про протесты в Белоруссии, «про то, как растаптывали мечты и отнимали жизни». В России Гуцу работать над этим фильмом не разрешили.

– Планировали снимать в Московской области и близлежащих городах, – рассказал режиссер Sobesednik.Ru. – Но мэрии и представители УВД девяти небольших городов отказали нам в содействии. Последней держалась Тула, но и там за неделю до съемок было принято решение на уровне местного минкульта отказать и запретить съемки по причине «сложной эпидемиологической ситуации». Когда мы изменили сценарий и убрали массовую уличную сцену, ответ остался прежним. С нами просто все отказались работать.

– А остальные проекты у других режиссеров снимаются вокруг Москвы без проблем?

– Про остальные проекты не в курсе… Но вообще да, сериалы и кино еще осенью снимались.

– Чиновники были в курсе вашего сценария или, скажем, темы?

– Тульская кинокомиссия запросила лишь сцены на улице. Мы предоставили. Потом они как-то раздобыли весь сценарий. Это подтверждается тем, что в минкульте были в курсе нюансов сюжета. В частности, нас попросили заменить бело-красно-белые флаги, которые не были указаны в сценарии. Да и название фильма тогда было иное – «Тьма». Но чиновники и полиция как-то получили сценарий целиком.

Переезд съемочной группы в Эстонию увеличил бюджет, но эстонский кинофонд поддержал проект, добавив 80 000 евро. Благодаря этому удалось закончить съемки. Фильм снят «одним кадром», то есть без остановок камеры и монтажных склеек.

По словам склонного к экспериментам Гуца (он считается автором «Фагота» – первого российского фильма, снятого на мобильный телефон), в данном случае это сделано, «чтобы максимально приблизить зрителя к атмосфере фильма, сделать его буквально соучастником событий».

Одну из ролей в картине сыграла Юлия Ауг, которая ежедневно делится своей болью о событиях в Белоруссии в фейсбуке. Sobesednik.Ru позвонил актрисе и попросил объяснить природу этого неравнодушия.

– Моя мама из Минска, – сказала Юлия. – Все детство я там провела, там же жили бабушка с дедушкой. Моя тетя с дядей до сих пор живут в Минске.

Мой любимый брат, который оттуда эмигрировал еще в конце 90-х, рассказывал о том, что там происходит. О том, как исчезают люди, как уничтожаются бизнесы, как зреют волны протеста, которых было уже несколько.

Так что меня события 2020 года не удивили. Для меня это естественное развитие ситуации в ответ на ту диктатуру, которая там есть. Многие восхищаются чистотой дорог, порядком, но это ширма, за которой происходят страшные вещи. Пытки в СИЗО, о которых сейчас узнали, благодаря протестам, идут с конца 90-х годов. С конца 90-х там есть политические заключенные.

Какое у меня может быть к этому отношение, если такое происходит в родной стране моей мамы?

В июле фильм MINSK будет презентован на кинорынке в Каннах. Потом планируются показы на фестивалях. В России, по словам режиссера, уже есть заинтересованный дистрибьютор. Будет ли принято политическое решение «не пущать» российского зрителя к фильму на неприятную и болезненную для власти тему, узнаем, скорее всего, до конца этого года. Но с запретом у чиновников возникнут сложности: формальную причину придумать сложно.

Впрочем, Владимиру Мединскому, оскорбившемуся в свое время британской комедией «Смерть Сталина», это не помешало: Минкульт просто не выдал ленте прокатное удостоверение, не утруждая себя правовыми обоснованиями.