Режиссеру фильма MINSK не разрешили снимать в России

Фото: Global Look Press

Как далеко готов зайти Кремль? Кагарлицкий предрек властям большие проблемы
Фото: Global Look Press

"Весна, переходящая в лето": синоптик озвучил радостный прогноз на 9 мая
Фото: Global Look Press

Потапенко: Мы вернулись в брежневское время – раскачиваем вагон и делаем вид, что едем
Фото в статье: Global Look Press, соцсети

Меньшов, Михеев, Стариков идут в Госдуму: Радзиховский разнес команду Прилепина
В центре внимания
Фото: агентство "Москва"
Ефремов получил право на смягчение условий в тюрьме: он сможет чаще видеться с женой
"Это только начало": Дмитрий Гудков рассказал о намеках и сигналах после освобождения
Глава судебных приставов не оставляет надежду найти у Навального 29 млн

Новости дня

05 июня, суббота

[13:16]Половина россиян выступают за регулирование вождения электросамокатов
[12:51]Геннадий Гудков сообщил о новых обысках и допросах по делу об аренде подвала
[11:56]Власти Петербурга перестали публиковать ковидную статистику на время ПМЭФ
[11:21]"Это их собственность": Кудрин призвал не мешать бизнесу выводить прибыль за рубеж
[10:46]Путин и оппозиция, очиновничивание ПМЭФ, зэки уже на стройке. Главное к 5 июня
[06:08]Юрист рассказала о правилах езды на электросамокатах и моноколесах
[01:19]Госпитализированный с камнем в почке Моргенштерн прибыл на премию Муз-ТВ на коляске

04 июня, пятница

[23:55]Мосгорсуд обязал МВД выплатить мужчине 200 тысяч. Полицейские избили его за замечание
[23:17]В Московском планетарии астроном расскажет о затмениях и серебристых облаках
[22:31]В Питере задержали активиста, поздравившего Навального с Днем рожденья
[22:00]Оргкомитет праймериз "ЕР" просит МВД вмешаться в ситуацию со взломом аккаунта
[21:10]Реабилитолог оценила ежегодный ущерб от недостаточной подвижности граждан
[20:38]Сотрудника ДПС, случайно застрелившего парня при задержании, отпустили из СИЗО
[19:33]Путин забыл свое высказывание 1996 года о "жесткой руке", которая начнет душить россиян
[18:40]В Кемерове мужчина убил экс-партнершу, когда узнал, что она оказывала интим-услуги
[18:33]На Навального подали новый иск в суд о защите чести и достоинства
[17:50]Страны ЕС обязали отказывать лайнерам Беларуси в полетах на их территории
[17:00]Медик в Красноярске пойдет под суд из-за 14 детей без попечения, переданных китайцам
[15:57]Путин предложил освободить от НДС общепит с выручкой меньше 2 млрд в год
[15:26]Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года
[14:46]Власти представили пустые листы в качестве доказательства "экстремизма" ФБК*
[13:48]Путин подписал закон о запрете участвовать в выборах сторонникам Навального
[13:21]Тарпищев об аресте теннисистки из РФ: "Это не против нас – это про договорные матчи"
[12:46]Навальный обещает не "звереть" и не вешать своих врагов, когда придет к власти
[12:10]Российскую теннисистку задержали в Париже. Она обвиняется в сливе матча за деньги
[11:08]Илья Соболев снял пародию на пиар-ролик МВД про березу и "грустного участкового"
[10:35]Глава Минстроя: Государство не намерено регулировать сервисы аренды жилья
[10:10]В Госдуме предложили увеличить налоги россиян с большими квартирами
[09:22]Аксенов заявил, что Зеленский исправно платит за свою квартиру в Крыму
[08:35]Пытка Протасевичем, Госуслуги и правда ломают, США надоели хакеры. Главное к 4 мая

03 июня, четверг

[23:55]Отец Протасевича прокомментировал интервью сына, где тот хвалит Лукашенко
[23:36]Краб Юрий оказался неправ: Россия проиграла Канаде в ЧМ по хоккею со счетом 2:1
[22:54]Делегация из Мурманска привезла на ПМЭФ краба Юрия, который запрещен к вылову
[22:28]В Ставрополье на свободу вышел мужчина, бросивший в нагвардейца стул
[21:32]Twitter не разрешит редактировать записи даже в платной версии с премиум-функциями
[19:34]"Интерфакс": Гудкова вскоре отпустят из-за отсутствия состава преступления
[19:07]Роспотребнадзор: В России нет угрозы "черной плесени" из-за климата
[18:15]Галустян сжег волосы на груди, рассказывая о номере для "Евровидения-2022"
[16:51]В волгоградском лагере "Орленок" внезапно умерла 16-летняя школьница
[16:43]Сервис Zoom сообщил о почти тройном росте доходов

Фото: depositphotos
Как выбрать правильный водонагреватель? Рекомендации специалиста
Фото: depositphotos
Как снять деньги с чужой банковской карты с помощью смартфона? Ответ специалиста
Фото: Global Look Press
Виртуально и реально: как поздравить ребенка с окончанием учебного года
Фото: depositphotos
Как отказаться от наследства с долгами
Фото: depositphotos
Шашлык без вреда для здоровья: полезным рецептом делится врач-диетолог
Фото: соцсети
Спагетти с куриной печенью и гречневые биточки: экспресс-рецепты для гурманов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Гратен из рыбы, рулетики из говядины и кальмар в кокосе: топ-3 ресторанных рецепта
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
sobesednik logo

Режиссеру фильма MINSK не разрешили снимать в России

Культура и ТВ
13:02, 05 июня 2021

Режиссеру фильма MINSK не разрешили снимать в России
Фото в статье: стоп-кадры из фильма MINSK/Страница Бориса Гуца в Facebook
Фото в статье: стоп-кадры из фильма MINSK/Страница Бориса Гуца в Facebook

Российский режиссер Борис Гуц завершил в Таллине съемки фильма MINSK. Это будет первый художественный фильм про протесты в Белоруссии, «про то, как растаптывали мечты и отнимали жизни». В России Гуцу работать над этим фильмом не разрешили.

– Планировали снимать в Московской области и близлежащих городах, – рассказал режиссер Sobesednik.Ru. – Но мэрии и представители УВД девяти небольших городов отказали нам в содействии. Последней держалась Тула, но и там за неделю до съемок было принято решение на уровне местного минкульта отказать и запретить съемки по причине «сложной эпидемиологической ситуации». Когда мы изменили сценарий и убрали массовую уличную сцену, ответ остался прежним. С нами просто все отказались работать.

– А остальные проекты у других режиссеров снимаются вокруг Москвы без проблем?

– Про остальные проекты не в курсе… Но вообще да, сериалы и кино еще осенью снимались.

– Чиновники были в курсе вашего сценария или, скажем, темы?

– Тульская кинокомиссия запросила лишь сцены на улице. Мы предоставили. Потом они как-то раздобыли весь сценарий. Это подтверждается тем, что в минкульте были в курсе нюансов сюжета. В частности, нас попросили заменить бело-красно-белые флаги, которые не были указаны в сценарии. Да и название фильма тогда было иное – «Тьма». Но чиновники и полиция как-то получили сценарий целиком.

Переезд съемочной группы в Эстонию увеличил бюджет, но эстонский кинофонд поддержал проект, добавив 80 000 евро. Благодаря этому удалось закончить съемки. Фильм снят «одним кадром», то есть без остановок камеры и монтажных склеек.

По словам склонного к экспериментам Гуца (он считается автором «Фагота» – первого российского фильма, снятого на мобильный телефон), в данном случае это сделано, «чтобы максимально приблизить зрителя к атмосфере фильма, сделать его буквально соучастником событий».

Одну из ролей в картине сыграла Юлия Ауг, которая ежедневно делится своей болью о событиях в Белоруссии в фейсбуке. Sobesednik.Ru позвонил актрисе и попросил объяснить природу этого неравнодушия.

– Моя мама из Минска, – сказала Юлия. – Все детство я там провела, там же жили бабушка с дедушкой. Моя тетя с дядей до сих пор живут в Минске.

Мой любимый брат, который оттуда эмигрировал еще в конце 90-х, рассказывал о том, что там происходит. О том, как исчезают люди, как уничтожаются бизнесы, как зреют волны протеста, которых было уже несколько.

 

Так что меня события 2020 года не удивили. Для меня это естественное развитие ситуации в ответ на ту диктатуру, которая там есть. Многие восхищаются чистотой дорог, порядком, но это ширма, за которой происходят страшные вещи. Пытки в СИЗО, о которых сейчас узнали, благодаря протестам, идут с конца 90-х годов. С конца 90-х там есть политические заключенные.

Какое у меня может быть к этому отношение, если такое происходит в родной стране моей мамы?

В июле фильм MINSK будет презентован на кинорынке в Каннах. Потом планируются показы на фестивалях. В России, по словам режиссера, уже есть заинтересованный дистрибьютор. Будет ли принято политическое решение «не пущать» российского зрителя к фильму на неприятную и болезненную для власти тему, узнаем, скорее всего, до конца этого года. Но с запретом у чиновников возникнут сложности: формальную причину придумать сложно.

Впрочем, Владимиру Мединскому, оскорбившемуся в свое время британской комедией «Смерть Сталина», это не помешало: Минкульт просто не выдал ленте прокатное удостоверение, не утруждая себя правовыми обоснованиями.

Теги: #Белоруссия #Кино #протесты в Беларуси

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

Фото в статье: стоп-кадры из фильма MINSK/Страница Бориса Гуца в Facebook

Культура и ТВ

Режиссеру фильма MINSK не разрешили снимать в России
Фото в статье: соцсети

Культура и ТВ

Домогаров хитростью достал деньги на первый фильм своего сына
Скриншот с видео на YouTube

Культура и ТВ

В Московском планетарии астроном расскажет о затмениях и серебристых облаках
Политика
Украл, выпил – на БАМ! Кто выиграет от отправки зеков на принудительные работы
"Персональный заложник Путина": Волков эмоционально поздравил Навального с 45-летием
"Вот такая она новая жизнь": Собчак и Канделаки вступили в перепалку из-за "девушки в Dior"
Тяжелое зрелище: реакция родителей Романа Протасевича на интервью с сыном
Общество
Отбиться от грабителя и не сесть: что считается самообороной
Топ-менеджера "дочки" Роскосмоса с окладом 960 тысяч уличили в поддельном дипломе
Очередной выпуск "В гостях у сказки": Путина раскритиковали за слова о выходе из кризиса
"Как внуки жить в России будут?": пенсионер задал Путину неудобный вопрос
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

В безусловные фавориты вырвался туалет школы №1 г. Гусь-Хрустальный, состоящий из кабинок с выломанными дверями и проржавевшими чашами Генуя (напольный унитаз для сидения на корточках). В комментарии пояснялось, что учащиеся данного образовательного учреждения в случае нужды либо терпят, либо отпрашиваются домой

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Пока из инструментов убеждения – только агитация. Прививаться уговаривают так же, как идти на выборы: про «Спутник V» рассказывают знаменитости по телевизору, диспетчеры по громкой связи в метро, и даже Яна Рудковская объявила, что вакцинировала «Спутником» всю семью во главе с Гном Гномычем (детей, правда, не прививают, но это мелочи)

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Нет в нынешней России доверия к науке. В советской – была, хотя оккультизма вроде инопланетян и йогов хватало и в ней. Но люди по крайней мере верили, что болезнь излечивается медициной, а не камланиями. Сегодня они уверены, что достаточно дать себе правильный настрой, поработать с психологом – и коронавирус их не тронет

Культура и ТВ
Режиссеру фильма MINSK не разрешили снимать в России
Домогаров хитростью достал деньги на первый фильм своего сына
90-летний Иван Краско решил написать завещание перед пятой свадьбой
Оставшийся без работы актер Стержаков рассказал о проблемах с продажей дачи
Шоу-бизнес
"Будет девочка!": Рудковская готовится к родам
"Меня домогались много раз": актриса раскрыла грязные подробности кинозакулисья
"Падала в обморок": Анфиса Чехова рассказала о вреде тайских таблеток для похудания
"Стала общаться с Началовой": умершая год назад Норкина шокировала Кравец во сне

Здоровье
Гемодиализ повышает риск заражения COVID-19
Зарядки от Apple создают помехи для водителей ритма
Лекарства от артрита снижают эффективность вакцин против COVID-19
Вторичные инфекции особо опасны при болезни Альцгеймера
Туризм
Египет откроют, когда умоемся Крымом: россияне устали из-за недоступности зарубежных курортов
"Не все путёвки в Крым и Сочи продали": россияне о продлении запрета на полеты в Турцию
На 100 евро подорожали туры из Белоруссии в Турцию после авиабойкота
Путину пригрозили срывом выборов в Госдуму из-за закрытой Турции
Авто
"Гнать в шею таких министров!": автосписание штрафов с карт взбесило россиян
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
Недвижимость
Успеть до 1 июля: четыре причины, почему надо спешить с ипотекой
Кредит и поглощение
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Свежий номер
Фото: соцсети
Еда самолетом, торты по 30 кг: жених Азизы раскрыл подробности свадьбы
Иван Краско // фото в статье: Global Look Press, соцсети, архив редакции
Свадьба точно будет! Молодая невеста 90-летнего Краско дала первое интервью
Вячеслав Тихонов // Фото в статье: Global Look Press
Русский Бог Слава Тихонов. Дмитрий Быков – о советском кумире
Лаврентий Берия // Фото: Global Look Press
Опричник-отличник Лаврентий Берия: краткое жизнеописание советского Годунова
Фото: стоп-кадр YouTube
"Сил нет. Не знаю, дойду ли до магазина": состояние Светличной резко ухудшилось
Николай Платошкин // фото в статье: Андрей Струнин
Платошкин:
Меня оскорбляет, что пенсионер в России получает 10 тысяч рублей
Евгений Гришковец//фото: стоп-кадр YouTube
Евгений Гришковец:
Навальному нужно было сесть в тюрьму
Global Look Press
"Маме сказали сдать меня в дом инвалидов":
последнее интервью артиста-карлика Федорова
Дмитрий Потапенко // стоп-кадр: YouTube
Потапенко:
Такого роста цен, как в России, нет нигде в мире!
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Global Look Press
"Сама со всеми переспала, гадкая!": в Сети проклинают Проклову после слов о домогательствах
Глюкоза // фото: соцсети
"Совсем совесть потеряла!" Глюкоза в платье-купальнике шокировала Эмина
Global Look Press
Ксения Собчак разнесла Дану Борисову за странное отношение к проблемам дочери
Global Look Press
"Поняли, что сами не справимся!" Дочка Даны Борисовой попала в больницу
Фото: скриншот с видеоплатформы Premier; в статье: Instagram
Принц сдулся: Волочкова рассталась с новым возлюбленным
Фото в статье: соцсети
Главное – результат: cибирякам разрешили спать на работе
Фото: соцсети
Тувинцы опьянели без вина: жители Кызыла обошли сухой закон на майские
Бенито Муссолини // фото: Global Look Press
100 лет в обед: Муссолини выигрывает выборы, а в СССР расцветают нэпманы
Леонид Казинец // Фото: Global Look Press
"Баркли" попал под суд
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
^