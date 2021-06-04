"Валентайн" – женский крик сквозь поколения

В России выходит «Валентайн» Элизабет Уэтмор – книга непростая для понимания и чтения (хотя язык сильно легчает ко второй трети романа), которая, однако, глубоко копает.

Она сплетает в одну историю несколько судеб, семей и даже поколений техасских женщин, протягиваясь от времен Великой депрессии, когда фермерам приходилось забивать здоровый скот, а затем сводить счеты с жизнью – к нефтяному буму 1970-х, когда для многих оказывалось, что муж навсегда оказывался мальчиком, оставляя дыру в сердце размером с детский кулачок, либо вдруг вообще выявил себя как отъявленный психопат. И то и дело перекидывает эти интеллектуальные мостики из текущего времени в прошлое – и к мечтам о будущем. И демонстрирует, как с годами какие-то ментальные шрамы исчезают, а какие-то становятся грубее и длиннее, и становятся как шнурки, привязывающие тебя к прошлому.

Истории Глори, Коринны, Дебры Энн, Мэри Роз, Джинни, Сюзанны, Альмы и многих других жонглируют умом читателя и показывают, как злость может стать единственным мотиватором, который утром заставляет вставать тебя с кровати; и напротив – как легко стать тем, что ты ненавидишь больше всего (потому что ничто не приносит таких страданий, как месть).