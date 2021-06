"Скоро вашей Америке кирдык": как Netflix перевел для американцев фильмы "Брат" и "Брат 2"

Всего несколько дней тому назад популярный американский стриминговый сервис Netflix объявил о покупке прав на фильмы культового российского режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». На эту новость российские социальные сети отреагировали довольно бурно, поскольку многим россиянам хорошо известно, что обе картины в прямом смысле изобилуют неполиткорректными фразами. На этом фоне многие отмечали, что при переводе фильмов на английский язык, да и в целом для их представления американской аудитории, администрации сервиса придется вырезать едва ли не половину присутствующих в них диалогах.

Удовлетворить интерес россиян по поводу того, каким образом переводчики поступят с рядом высказываний героев фильмов Балабанова при их адаптации, Netflix решил уже 1 июня – именно в этот день оба фильма вышли на сервисе. Как оказалось, с отдельными фразами переводчики не стали ничего изобретать и, несмотря на их неоднозначность с точки зрения либерального общества, оставили все как есть. «Дождь» привел примеры перевода популярных фраз из фильма, которые вызывали опасения у россиян на английский язык.

«Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе» – Bite off more than you can chew, and you wind up in the zoo.

«Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке» – His life is hanging by a thread, but he is thinking about the brad.

«Муж в Тверь – жена в дверь» – When the hubby’s away, the wife does play.

«Любишь медок – люби и холодок» – You like your honey sweet, then learn to like the bees.

«Ты кого нигером назвал? Сейчас я вам покажу, кто нигер» – Who you calling “nigga”? I’ll show you a real nigga.

«Зря ты его негром обозвал. – А он кто?» – You shouldn’t call him a nigga. What is he, then?

«Меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии – немцы. В Израиле – евреи, а в Африке – негры» – Germans live in Germany. Jews live in Israel, and Negroes live in Africa.

«Не брат ты мне, гнида черножопая» – You are a black ass worm.

«Скоро вашей Америке кирдык» – Soon your America’s going to bite it.