Парк Горького ждет "Большая перемена"

1 июня, в День защиты детей, главная сцена Парка Горького встретит зрителей мюзиклом «Большая перемена. Будущее зависит от тебя».

Спектакль пройдет в рамках Фестиваля «Большая перемена», который представит Арт-платформа Московского продюсерского центра. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Дмитрий Бикбаев.

Мюзикл, представляющий собой научно-фантастический спектакль, расскажет о путешествиях во времени и принимаемых решениях, которые способны изменить не только жизнь каждого, но историю в целом.

Дмитрий Бикбаев, режиссер-постановщик и художественный руководитель Арт-платформы, рассказал о том, что спектакль – своего рода квест, позволяющий героям мюзикла справится с вызовом, который бросает им жизнь. Только настоящая дружба, товарищество, чувство ответственности за других помогают героям преодолеть трудности.

В проекте будут участвовать 70 талантливейших подростков со всех концов России. Авторская песня, современная хореография – это еще не полный список всего, что актеры подготовили для зрителей.

Международная премьера спектакля состоялась в августе 2020 года в детском центре «Артек» в финале Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

Организаторами Фестиваля выступают: АНО «Большая перемена» (школьное направление платформы «Россия – страна возможностей»), Комплекс социального развития города Москвы, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, АНО «Россия – страна возможностей» и АНО «Национальные приоритеты».

Время показа: с 16.50 до 17.15

Вход бесплатный, только по предварительной регистрации на BPFEST.ru