Петербургский планетарий предложил забрать недавно разрисованный корабль "Буран"

Петербургский «Планетарий №1» предложил забрать с космодрома Байконур недостроенный космический корабль «Буран», который недавно разрисовали уличные художники. Об этом сообщает газета «Деловой Петербург».

«Уже несколько лет мы просим Роскосмос выделить нам хотя бы один экспонат, чтобы все взрослые и юные посетители могли прикоснуться к реальному космическому аппарату», — рассказал руководитель планетария Евгений Гудов, добавив, что для его экспозиции планируется крытая оранжерея на входе в планетарий, где может разместиться «Буран».

По словам Гудова, музей готов самостоятельно вывезти корабль с космодрома при согласовании с Роскосмосом и властями Казахстана. Также сотрудники музея предложили построить в Казахстане планетарий в обмен на челнок.

«Мы не видим более рационального использования корабля для популяризации космонавтики, кроме как передать его музею, уже обладающему огромным трафиком со всей России, но не имеющему пока главного экспоната», — отметил Гудов.

Ранее уличные художники проникли на закрытый космодром Байконур и написали на недостроенном космическом корабле «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». Одним из художников оказался граффити-артист Burda.dobro. В соцсетях он рассказал о своем приключении на Байконуре. По его словам, для осуществления своей цели он прошел через множество трудностей и испытаний, а к реализации идеи готовился 1,5 года.

В Роскосмосе заявили, что российская сторона поднимет тему очередного проникновения неустановленных лиц на объект, а также рассказали, что по их мнению, «необходимо оперативно принять решение о передаче уникальных объектов в один из музеев космонавтики.