Крымов поставил спектакль о спектакле. Премьера "Все тут" в "Школе современной пьесы"

На сцене театра «Школа современной пьесы» сыграли премьеру – спектакль известного режиссера Дмитрия Крымова «Все тут» по мотивам пьесы Торнтона Уайлдера «Наш городок».

Крымов сумел вставить в постановку и свои личные воспоминания о родителях – режиссере Анатолии Эфросе, которого художественный руководитель этого театра Иосиф Райхельгауз считает своим учителем, и театрального критика Натальи Крымовой, которая свои последние годы работала заведующей литературной частью «Школы современной пьесы». Корреспондент Sobesednik.ru побывал на премьере.

Дмитрий Крымов в этом спектакле делится личными воспоминаниями о своем детстве, бабушке и дедушке. Взяв за основу свои незабываемые впечатления от привезенного в Москву в 1975 году спектакля театра Arena Stage «Наш городок», режиссер воспоминает, как на следующий день повел маму (актриса Татьяна Циренина) и папу (актер Павел Дроздов) смотреть этот же спектакль. Зрителям демонстрируется несколько сцен из того самого американского спектакля. Помощника американского режиссера колоритно исполняет Александр Феклистов.

Получилось – театр в театре. Кажется, своим повествованием режиссер задает вопрос: «Любите ли вы театр так, как люблю его я? Театр – это мой дом, место, где жили мои родители, черный пушистый кот, большое кресло».

Как Андерсен рассказывал сказки об огниве, спичках или калошах, так и Крымов может рассказать историю о любом предмете. Здесь он рассказывает о кресле с загадочными буквами на ножке – «ВКП(б)». Здесь же – рассказ о спектакле «Наш городок», который перевернул его мир.

Все это – прошлое, которое не дает покоя, которое постоянно всплывает в памяти. Крымов рассказывает истории из детства с такой любовью, грустью, иронией и такой подлинной искренностью, что чувствуешь себя причастным к происходящему.

В сценографии спектакля явно прослеживается художественное образование Крымова. В его спектаклях всегда присутствует элемент циркового представления с фокусами, а иногда и с акробатическими номерами.

В режиссерском театре все работает на идею. А эпизод из несостоявшегося спектакля о Чехове – встреча на Сахалине писателя с Сонькой Золотой ручкой в исполнении Марии Смольниковой раскрывает ее безграничный актерский диапазон от беззубой урки до аристократки.

«Все тут» – все, кто ушел, все равно остались с нами – они в нас, нашей памяти и в наших детях. Они следят за нами и видят нас. Они присутствуют в каждом спектакле, в каждом жесте и в каждом слове.

Сейчас – время режиссеров, и фамилия Крымова в афише – это знак качества. Спектакль «Все тут» – о любви к своей семье, к близким людям и, конечно, к театру.