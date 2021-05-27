65 млн рублей из резервного фонда потратят на съемки фильма "Гардемарины 1787.Война"

На 50 съемочных смен фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой из резервного фонда РФ будет выделено 65 миллионов рублей. Такое решение приняло правительство РФ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Светлана Дружинина сейчас работает сразу над двумя картинами: «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Проект был заморожен еще в начале 90-х из-за проблем с финансированием.

В съемках фильма примут участие Михаил Мамаев, Всеволод Шиловский, Дмитрий Харатьян, Александр Домогарова.

Минкульту РФ поручено осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием государственных денег.