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65 млн рублей из резервного фонда потратят на съемки фильма "Гардемарины 1787.Война"

Культура и ТВ
01:36, 27 мая 2021

65 млн рублей из резервного фонда потратят на съемки фильма "Гардемарины 1787.Война"
Скриншот с видео на YouTube
Скриншот с видео на YouTube

На 50 съемочных смен фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой из резервного фонда РФ будет выделено 65 миллионов рублей. Такое решение приняло правительство РФ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Светлана Дружинина сейчас работает сразу над двумя картинами: «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Проект был заморожен еще в начале 90-х из-за проблем с финансированием.

В съемках фильма примут участие Михаил Мамаев, Всеволод Шиловский, Дмитрий Харатьян, Александр Домогарова.

Минкульту РФ поручено осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием государственных денег.

Рубрика: Культура и ТВ

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Скриншот с видео на YouTube

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