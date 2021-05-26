"Волна": личная изнанка абсолютной трагедии

Часто мы, осмысливая те или иные жизненные испытания, говорим себе и другим — мол, «небеса не дают того, с чем нам не справиться»; «это для опыта», это то, это сё. Но стоит коснуться какой-то реальной трагедии, ужасающего ЧП, когда часть тебя навсегда остается в темной преисподне, и слов для оценочных суждений часто не остается.

Сонали Дераниягала, которая вдруг в один миг потеряла всех — и родителей, и мужа, и детей — в своей книге «Волна» и доказывает: во многих случаях подобные оценки просто недопустимы. Как с интеллектуальной точки зрения, так и потому, что только мешают прорабатывающему свое горе человеку… И на собственном примере демонстрирует изнанку всей этой душевной изувеченности.

Что происходит внутри, когда проходишь этот путь — от желания стерильной пустоты до сожаления, что настолько заблокировала себя от прошлого? От панической боязни снов, потому что после них осознание реальности еще больнее, до жажды любых воспоминаний, лишь бы проникаться теплом близких тел? От момента, когда произнести «мертвы» — значит сделать это реальностью, до того, когда правда уже вертится на языке и пора отпустить ее на волю? И наконец, как перестроить свое осознание беззащитности и чувство утраченного жизненного убежища для милосердного снятия многолетней боли…