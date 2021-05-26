"Тяжелый контент": "Музеон" запретил доступ к выставке о пропавших детях

Открытая в столичном «Музеоне» уличная выставка к Международному дню скорби о пропавших детях 25 мая оказалась закрытой, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в Facebook. Все объекты ограждены переносными заборами, чтобы посетители не смогли к ним подойти.

В парке искусств пояснили, что, раз контент выставке промаркирован знаком «18+», то сотрудники должны задерживать детей на подходе к экспозиции. При этом перед открытием весь материал был согласован с руководством парка.

Выставка представляет собой семь железных конструкций-бочек с открытым верхом и выемкой для входа посетителя. Внутри на стенах от первого лица изложены истории пропавших и погибших детей.

Координатор движения «Лиза Алерт» Олег Леонов на личной странице признает, что «контент тяжелый»: «Эта выставка сделана для родителей, чтобы помнили – не всегда всё может закончиться хорошо».

Леонов заявил, что их отряд готов поставить рядом с инсталляцией добровольцев, которые предупреждали бы о возрастных ограничениях для зрителей.

День скорби по пропавшим детям проходит во всем мире 25 мая. В Москве вчера был открыт мурал из 400 имен пропавших детей, выполненный на стене шестиэтажного дома современным художником Покрасом Лампасом.

По данным «Лиза Алерт» в России за прошлый год пропал 6 581 ребенок. Из них 5 730 нашлись живыми.