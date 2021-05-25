Снятый с показа на ММКФ фильм о любви рядового и лейтенанта покажут в "СПИД.центре"

28 мая в московском отделе фонда «СПИД.центр» пройдет показ полнометражной ленты «Жар-птица» о любви двух военных из эстонской ССР.

Фильм Петера Ребане, снятый по автобиографическому произведению выпускника ГИТИСа Сергея Фетисова «Роман о Романе», был изъят из программы Международного московского кинофестиваля в текущем году. Вместе с ним из программы вышла короткометражка «Фанаты» об интимной жизни двух скинхэдов в Москве.

«Жар-птица» рассказывает о несостоявшихся отношениях молодого солдата и пилота-офицера в период «холодной войны». Майор КГБ, заметив нетоварищеские чувства между военными, напоминает им про существование 121 статьи о мужеложестве, по которой в советское время лишали свободы.

PR-служба «СПИД.центра» отмечает, что до начала показа зрители смогут пройти быстрый анонимный тест на ВИЧ, сифилис и гепатит С. Но, согласно заявочной форме, регистрация на мероприятие уже закрыта.