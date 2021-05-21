"Зачем давать оценки чужой жизни?": Елена Проклова ответила на нападки Игоря Янковского

Не так давно известная российская актриса Елена Проклова откровенно рассказала прессе о том, что у нее в свое время был бурный роман с женатым Олегом Янковским. Ее высказывания, судя по всему, задели родных покойного режиссера, а племянник Олега Ивановича – Игорь Янковский – даже решил осадить заслуженную артистку, раскрыв некие подробности о ее прошлом.

Вероятнее всего, племяннику прославленного артиста стало обидно за то, какие чувства с каждым новым таким рассказом испытывает вдова Янковского Людмила Зорина, тем более что та хорошо знала о любовных похождениях супруга, однако хранила молчание, стараясь всеми силами уберечь семью от распада. В результате Игорь Янковский нанес Прокловой ответный удар.

– Дай ей Бог счастливой жизни. У нее было столько мужчин, что она уже обо всех и не помнит. Что тут поделать.

Если она начала об этом говорить, остается ее только пожалеть. Ну если был у тебя какой-то роман с Олегом, тогда держи это в себе.

Это ведь все неприятно и грязно, – посетовал актер в эфире шоу «Судьба человека».

Игорь Янковский с дочкой

К этим словам родственника своего бывшего возлюбленного 67-летняя Елена Проклова отнеслась с пониманием. По ее словам, каждый человек имеет право на мнение.

– Олег подарил мне немало счастливых дней. Почему же я в таком случае должна стесняться своей любви? А его родня имеет полное право защищать свою честь. Вот только непонятно, зачем давать оценки чужой жизни? Впрочем, я на Игоря Янковского зла не держу, – говорит актриса.

Янковский и Проклова впервые познакомились на съемках «Сентиментального романа» Игоря Масленникова в 1976 году. В результате между ними завязались отношения, актриса даже забеременела. Позднее она призналась, что тогда приняла решение избавиться от незапланированного ребенка.

– Это был уже второй мой аборт. Я его сделала в день своего рождения, так что это был самый тяжелый день рождения в моей жизни.

А Олег в это время стоял под окном и просил не делать этого, но я тогда категорически для себя решила, что ребенка быть не должно, – откровенно рассказывала Елена Игоревна в эфире ток-шоу «Секрет на миллион».

При этом, отмечает Проклова, несмотря ни на что, она все еще хранит о своем знаменитом любовнике только добрую память. Кроме того, по словам артистки, она глубоко уважает Янковского за то, что он сохранил семью и не ушел от супруги, несмотря на все свои увлечения.