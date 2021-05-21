"Володя Зеленский, остановись!": Мария Миронова пришла в ужас от решения властей Украины

Конец этой недели ознаменовался неприятной новостью для трех российских актеров. Власти Украины включили Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову в список людей, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

Миронова об этом странном решении узнала из прессы и пришла в полное недоумение. Она не просто не делала никаких политических заявлений, но и в Крыму не была. Да и с нынешним президентом Украины многие российские актеры часто пересекались по работе…

Узнав, что ее без очевидных причин включили в список «неблагонадежных», Мария написала в своем Инстаграм настоящий пост отчаяния и обиды, дополнив его хештегом #украинародная:

«Друзья, вы серьёзно???!!!!! Сижу себе с грудничком дома после ночной смены и Вдруг… узнаю, что меня объявили Угрозой Национальной безопасности Украины!!!!Украина!!! Родная!!!! Вы Ополоумели?!!! За ЧТО???!!!!??? Я на четверть ваша!!! Моя бабушка любимая из Кривого Рога!!! Няня Федюшина сейчас в Киеве, родные, что вы творите!!!!!!!!! Володя Зеленский, остановись!!»

Напомним, полтора года назад Миронова стала мамой во второй раз и до сих пор посвящает все свободное время малышу.

Как сообщает украинская пресса, санкциям российские актеры подверглись за участие в работе над фильмом «Небо», повествующего о войне в Сирии и сбитом российском самолете Су-24.

Также сообщается, что в 2017 году Игорь Копылов участвовал в съемках фильма «Окрыленные» на территории Крыма, а Игорь Петренко в 2015 году участвовал в Ялтинском Международном кинофестивале и съемках фильма «Игра с огнем» в Судаке.

На сегодняшний день в списке деятелей культуры, создающих угрозу нацбезопасности Украины, 192 человека. В их числе также музыканты из «Хора Турецкого» и рэпер Моргенштерн, которого власти Украины обвинили в пропаганде насилия.