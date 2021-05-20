"Стравинский. Весна": Мультимедийный концерт в Санкт-Петербурге

На Новой сцене Александринского театра с 23 по 25 мая пройдет мультимедийный концерт, в котором музыка Игоря Стравинского из произведения «Весна священная» переплетется с современными технологиями. Лазер, промышленные роботы, саунд-дизайн заставят зазвучать оркестровую музыку в другом формате восприятия.

Художественный руководитель проекта Иван Дерендяев рассказал о том, что было сложно совместить классическую музыку с диджитал-индустрией, но команда проекта с этим справилась.

Московской команде ABRACADABRA удалось совершить практически невозможное: зрители погрузятся в фантастическую атмосферу, где музыка станет единым целым с проекцией, светом, роботами.

Воссоздастся процесс оживания природы. Когда из холодного пространства станут проявляться первые признаки жизни, пробуждения. Постепенно набирая силу, пространство заполнят объекты живой природы, музыка, свет.

В процесс вплетаются мощные технологические роботы, символизируя собой Человечество, а также корни деревьев, дающие силу и жизнь.

Затем все погрузится в туман, и живое пение птиц поможет воссоздать атмосферу пробудившейся природы. Красоту живого подчеркнет мощь современных технологий.

Благодаря роботам KUKA, сочетающим в себе максимальную гибкость и эффективность, это шоу получило такую зрелищность. На сцене роботы докажут, что могут не хуже людей поддерживать ритм и имеют хорошую пластику движений.

Дата проведения: 23-25 мая

Начало в 19:30

Возрастные ограничения: 12+

Место проведения: Новая сцена Александринского театра

Адрес: Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 49а