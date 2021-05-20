"Стравинский. Весна": Мультимедийный концерт в Санкт-Петербурге

На Новой сцене Александринского театра с 23 по 25 мая пройдет мультимедийный концерт, в котором музыка Игоря Стравинского из произведения «Весна священная» переплетется с современными технологиями. Лазер, промышленные роботы, саунд-дизайн заставят зазвучать оркестровую музыку в другом формате восприятия.
Художественный руководитель проекта Иван Дерендяев рассказал о том, что было сложно совместить классическую музыку с диджитал-индустрией, но команда проекта с этим справилась.
Московской команде ABRACADABRA удалось совершить практически невозможное: зрители погрузятся в фантастическую атмосферу, где музыка станет единым целым с проекцией, светом, роботами.
Воссоздастся процесс оживания природы. Когда из холодного пространства станут проявляться первые признаки жизни, пробуждения. Постепенно набирая силу, пространство заполнят объекты живой природы, музыка, свет.
В процесс вплетаются мощные технологические роботы, символизируя собой Человечество, а также корни деревьев, дающие силу и жизнь.
Затем все погрузится в туман, и живое пение птиц поможет воссоздать атмосферу пробудившейся природы. Красоту живого подчеркнет мощь современных технологий.
Благодаря роботам KUKA, сочетающим в себе максимальную гибкость и эффективность, это шоу получило такую зрелищность. На сцене роботы докажут, что могут не хуже людей поддерживать ритм и имеют хорошую пластику движений.
Дата проведения: 23-25 мая
Начало в 19:30
Возрастные ограничения: 12+
Место проведения: Новая сцена Александринского театра
Адрес: Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 49а