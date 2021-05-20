"Онкология заставляет иначе задуматься о жизни": умерла Татьяна "Мальвина" Проценко

Ушла из жизни Мальвина из фильма «Приключения Буратино», актриса Татьяна Проценко. Три года она боролась с онкологией. Ей было всего 53. Даже не верится – корреспондент Sobesednik.ru общался с ней месяц назад. Казалось, что все у нее хорошо, Татьяна смеялась, хотя и призналась в своем диагнозе.

– У меня диагностировали онкологию – это невольно заставляет иначе задуматься о жизни, о своих поступках, – рассказывала Татьяна. – Происходит переоценка ценностей. Понимаешь, особенно с этим пресловутым карантином, что самая большая роскошь у нас – это человеческое общение. Поэтому пытаешься оставаться человеком в любом случае. Я оптимистичный человек, в моем характере присутствуют бойцовские качества. Это помогает справляться со многими неприятностями.

Ее часто спрашивали, сколько долларов она получила за свою роль в фильме «Приключения Буратино».

– Конечно, нам платили советскими рублями, – вспоминала Татьяна. – За меня моя мама получила около 600 рублей, что по тем временам для девочки была неплохая сумма. На этот гонорар мне купили пианино «Аккорд», который до сих у меня стоит и напоминает о том детском эпизоде в моей жизни.

А еще хватило на половину цветного телевизора, по которому мы и смотрели премьеру «Приключения Буратино». Но, конечно, во время работы мы не думали о деньгах, было просто интересно.

«Приключения Буратино» – сказка, но там поднимаются вопросы взрослые: чему люди отдают приоритет в жизни – золотым монетам или дружбе, общению?

– До сих пор помню, как держала своими маленькими ладошками металлический «золотой». Удивительно, но на съемках было ощущение, что вокруг все настоящее, вовсе не декорация. И я в это верила.

Фото: стоп-кадр из фильма «Приключения Буратино»

У меня никогда не было ощущения, что нищенствую. Даже в трудные 1990-е. Тогда пришлось поменять профессиональную деятельность, – я ушла в компьютерный дизайн. Было время, когда я подумала, что смогу заработать деньги писательским трудом. Я поступала в литературный институт, хотела писать стихи. Но потом от этой идеи отказалась. Признаться, финансовые темы для меня тайна, покрытая мраком. Могу лишь рассчитать семейный бюджет.

Мне кажется, я счастливый человек, – многие мои мечты сбываются. Меня окружают прекрасные мужчины – мой супруг и сын. Оба актеры. Они часто делают мне подарки, что, конечно же, приятно любому человеку, особенно женщине.

– Мой супруг однажды сделал мне такой неожиданный подарок – выпустил книгу моих стихов. А разве не прекрасно, когда меня везут в Париж, чтобы встретить мой день рождения у Эйфелевой башни!

Но в такой избалованности важно не забронзоветь, не потерять человеческое ощущение, что не все живут так хорошо. Нужно уметь и самому отдавать.

Из всех праздников Проценко особенно любила Татьянин день.

– Как-то я спрашивала у родителей: почему они меня так назвали? Но они лишь пожали плечами, мол, не знаем. Видимо, им показалось, что звучит благозвучно и мягко: Татьяна Анатольевна. Если говорить о Татьянином дне, то в советское время не принято было отмечать этот праздник. О нем вспоминали больше как о студенческом дне.

Конечно, потом я бывала в храме при МГУ, но это уже было в наши дни. Для меня 25 января больше важен потому, что в этот день мы с супругом венчались. Этот день мы стараемся отмечать только вместе и обязательно ходим в храм.