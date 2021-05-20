Еще три российских актера попали в черный список Минкульта Украины

Актеры Игорь Копылов, Игорь Петренко и дочь Андрея Миронова Мария с 20 мая включены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Перечень этот создан Министерством культуры и информационной политики.

Как пишет ТАСС со ссылкой на письмо Службы безопасности Украины, письмо с этими тремя именами прибыло в министерство 11 мая, а 19 мая был издан указ.

Три дня назад в перечень были внесены шесть имен актеров, режиссера, композитора и оператора, которые участвовали в создании фильма «Пункт пропуска. Офицерская история». Картина повествует о двух военных-крымчанах, попавших в плен СБУ.

Всего на сегодняшний день в черном списке Минкульта 192 человека. Среди них в том числе Михаил Боярский, Карен Шахназаров, Александр Розенбаум, Зураб Церетели и другие.