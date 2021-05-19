Принц Чарльз планирует сделать королевские дворцы общественными в 2027 году

Наследник Британского пристола принц Уэльский Чарльз планирует открыть дворцы для англичан, когда станет королем. Об этом пишет WEK.ru

Как рассказало издание, принц Чарльз планирует сделать общественными королевские резиденции, среди которых Букингемский дворец, Виндзорский замок, Балморал, Сандрингем и Кларенс-хаус.

Отмечается, что принц Чарльз и Елизавета II считают, что публика должна получить от Букингемского дворца максимальную пользу после завершения ремонта в 2027 году, так как на его реконструкцию было потрачено около £369 млн налогоплательщиков.

Принц рассматривает возможность посещения публикой дворца и садов в течение всего года, когда он сам станет королем, в том числе и в те периоды, когда он сам будет там находиться. Пока же парадные залы и садовые комплексы обычно открыты только с июля по октябрь, когда королева находится в Балморале. Последний доступен для ограниченного посещения с апреля по июль.

Уточняется, что принц не будет использовать Виндзорский замок так часто, как королева, которая провела там большую часть периода изоляции и до начала пандемии обычно оставалась там на выходные. Чарльз, как известно, также не очень хочет переезжать в Балморал, где королева проводит свои летние каникулы.