Жизнь как ежедневные кинопробы: правила жизни голливудской звезды

Майкл Кейн — из тех, кого по имени признает не всякий, но увидев фотографию каждый наверняка воскликнет: «А, точно!» Так и его книга «Взорви эти чертовы двери» — ты вроде бы читаешь про актерство, но стоит почти 90-летнему автору провести легкую параллель его профессии с обычной жизнью — и снова нельзя будет не подумать: «А ведь да…»

В конце концов, можно ли поспорить с метафорой Кейна о том, что вся наша жизнь — это ежедневные кинопробы, где тоже нужно выкладываться и показывать себя? А разве это только на съемочной площадке именные стулья звезд специально сделаны так, чтобы их можно было легко сложить, убрать и отклеить надпись с именем экс-обладателя? А что, пресловутый work-life balance — это только про то, как выбирать себе фильм для съемок, чтобы семья при этом не оставалась обделенной вниманием? И главное — опять же, к «кинопробам» — неужели это только сугубо киношный провал учит мастерству, стойкости и упорству лучше любого успеха?

Кейн на собственном примере преподает наглядные жизненные уроки — о том, как правильно терпеть неудачи, что все идет изнутри и как даже в худших моментах находить что-то хорошее. И всем тем важным, что могло быть не вложено в читателя с рождением или воспитанием, можно в правильном смысле «пропитаться» через книгу Кейна, которого с первых же страниц воспринимаешь, словно бы своего мудрого дедушку.