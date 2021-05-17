"Выносливость": как суметь вовремя (не) остановиться?

Что происходит внутри вас, когда вы — чем бы ни занимались, от марафона умственной деятельности до одного рывка в профессиональном атлетизме — хотите продолжать, а организм умоляет остановиться? Все гораздо глубже, чем то, что абстрактно именуется «силой воли», и сложнее, чем соперничество психологии и физиологии.



Как происходит эта борьба за власть над вами между разумом и мышцами и во что она выливается? Когда и кому из них отдавать преимущество? И почему важно своевременно определить эту грань между упорством и безрассудством?



Об этом расскажет в своей книге «Выносливость. Разум, тело и удивительно гибкие пределы человеческих возможностей» Алекс Хатчинсон — бывший профессиональный спортсмен, а ныне спортивный журналист и исследователь. Полезно прочесть и чтобы прокачать свой интеллект, и чтобы улучшить собственные спортивные результаты, даже если до этого момента их не было.

