"Сотворение мира" в Москве как рождение гастарбайтера

В Москве начался 15-й Международный Чеховский фестиваль. Его идея родилась, когда рухнул железный занавес и появилась возможность создать единое театральное пространство самых разных стран. Чеховфест продвигал современный русский театр на лучших площадках мира, а Россия благодаря ему увидела спектакли Питера Брука, Петера Штайна, Джорджо Стрелера, Патриса Шеро, Роберта Уилсона, Кристиана Люпа, Кристофа Марталера, Ромео Кастеллуччи, Деклана Доннелана, Робера Лепажа — и этот далеко не полный перечень, конечно, впечатляет. За эти годы Чеховфест, который был и остается «театром для людей», показал более 500 спектаклей из 51 страны мира. В этом году из-за пандемии его формат изменён, стран-участниц из-за локдаунов меньше — десять, зато вместо двух месяцев фестиваль будет идти до декабря.

Творец и машинерия

Открытие состоялось на выходных — в «Зарядье» был показан спектакль испанской труппы «Фура дель Бауш» «Сотворение мира».

Режиссёр Карлуш Падрисса превратил ораторию Гайдна в зрелищную феерию: ангелы, Адам и Ева, музыканты, солисты, хор, фуги и партии как-то совершенно естественно сосуществуют с огромным подъемным краном, вращающимся аквариумом на тонну воды (певцы то возносятся, то погружаются), кучей планшетов, 3D-видео, электричеством, огромными гелиевыми шарами.

Сакральность Творения вкупе с машинерией и приемами уличного театра — это родной язык знаменитой испанской труппы, открывавшей Олимпиаду в Барселоне.

Хор ангелов-беженцев

«Сотворение» в каждой стране, в соответствии с концепцией, монтируется именно за семь дней и с участием, так сказать, местных сил. В России, на Чеховском, с испанскими солистами, дирижером и постановочной частью работает оркестр имени Светланова и хор Минина.

И кстати, в современной версии хор ангелов превращается в беженцев, которые стремятся в Европу в поисках земного рая и находят его на седьмой день творения. Субтитры дают канонический перевод с христианскими прославлениями Создателя, тверди, вод, света, жизни и безмятежной любви (исполняется на немецком), а видеопроекция выводит в пространство научную версию: сжатая материя вне времени, Большой взрыв, орбиты планет, ДНК... И само действие на сцене тоже объединяет — легко, гармонично и с юмором! — Божий промысел с современной проблематикой идентичности, равных возможностей, миграции (например, в один из дней творения в аквариуме «рождается» наш общий предок — человек в оранжевом жилете, гастарбайтер).

«Передай Саше»

В этом одновременном соседстве прекрасной музыки, Тайны созидания и откровенной, открытой машинерии была такая искренняя, почти детская радость игры, что лучше спектакля для открытия масштабного театрального фестиваля в наше слишком сложное время, наверное, и не найти.

На «Сотворении мира» в зале среди светских гостей, чиновников и послов разных стран были, конечно, и театральные творцы — актеры, режиссеры, худруки: Владимир Урин, Римас Туминас, Евгений Писарев, Александра Захарова, Дмитрий Крымов, Игорь Ясулович, сам руководитель фестиваля Валерий Шадрин, — когда примерно на «Шестой день» один из белых шаров (элементов Творения, ДНК, изначальных атомов или как угодно) оказался в руках у публики — и это было и весело, и символично, тем более что было это абсолютной случайностью. Кто-то передал шар на веревке Римасу Туминасу, Римас Владимирович с шутками и улыбкой отправил его Дмитрию Крымову показывая рукой на сидящую неподалёку Александру Захарову со словами: «Передай потом Саше!»

генеральный директор Международного Театрального фестиваля им. Чехова Валерий Шадрин и народная артистка РФ Александра Захарова

Белый шар кочевал из рук в руки довольно долго, пока не улетел к потолку. Но наверняка в реквизите «Фуры дель Бауш» есть запасной.