В ночь на 16 мая в Москве и по всей России пройдет ежегодная акция "Ночь музеев"

Сегодня вечером и ночью можно будет бесплатно посетить крупнейшие столичные музеи и выставочные центры в разных регионах России. Акция станет уже пятнадцатой по счету.

В 2021 году по всей стране в рамках акции пройдут около 1200 мероприятий как в традиционном, так и в онлайн-формате.

Как сообщает «Пятый канал», акция «Ночь музеев» состоится с 22 на 23 мая, но некоторые музеи решили сделать исключения и провести мероприятия с 15 на 16 мая.

Москвичи и гости столицы смогут посетить главные музеи в вечернее время. В Третьяковской галерее откроют постоянные экспозиции и специальные программы. В Новой Третьяковке запланированы кинопрограммы документальных фильмов «История советского плаката. История спонтанного потребления» и короткометражных картин «Художник+1». В Пушкинском музее пройдет концерт, где солисты оркестра Большого театра исполнят произведения Моцарта и Шумана.

В Москве также можно будет посетить выставку «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров» в Музее Востока, выставку с экспонатами человеческого тела «Body Worlds» в 21-м Павильоне ВДНХ. Музей современного искусства Garage проведет показ фильм Вонга Кар-Вая «Падшие ангелы» на Летней площади Искусств.

В Музее Москвы запланирована большая программа как онлайн, так и оффлайн, сообщила «Эху Москвы» руководитель пресс-службы музея Мира Тесленко. По ее словам, выставки будут работать бесплатно с 11 до 24 часов, но количество мест на посещение будет ограничено в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В Санкт-Петербурге в ночь на 16 мая можно будет увидеть выставку «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева» в Центральном выставочном зале «Манеж». В музее «РОСФОТО» подготовят аудиоинсталляции к двум выставкам — «Освобожденная Европа» в честь 76-летия Великой Победы и «Город теней».

Посмотреть трансляции мероприятий из музеев городов России можно будет на сайте museumnight.culture.ru