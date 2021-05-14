"Это то, что меня волнует": Лигалайз выпустил клип о протестах в России

Рэп-исполнитель Лигалайз представил песню «Я такой же как ты» об общественно-политической жизни в России. В основном, её текст повествует о протестах, полицейском насилии и настроениях россиян. В качестве припева рэпер использует фразу «Забрало протри» — его ответ на символический ответ силовика, ударившего ногой в живот Маргариту Юдину в Санкт-Петребурге во время митинга: он тогда пояснил, что у него «забрало запотело». Отметим, что МВД уже четвертый месяц не может найти этого правоохранителя.

Также в песне Лигалайз поет про людей, которые, несмотря на крайне низкий уровень жизни, сетуют на американские санкции, и осуждает поведение «бездушных роботов» из полиции и Росгвардии, которые в ходе митингов «ведут войну с земляками за мир», не отдавая себе отчет в том, что перед ними такие же люди, как и они сами.

«Государство нашей страны перешло к открытым репрессиям против своих граждан. Если у вас есть мнение, отличное от «линии Партии» и вы позволяете себе не молчать — вас, с большой вероятностью, посадят по придуманному делу, искалечат дубинками; (...)

Это то, что меня волнует. Мне не заплатили. Я не иностранный агент. Я такой же как и ты», — прокомментировал выход композиции сам Лигалайз.

Премьера клипа состоялась на «Дожде», на YouTube-канале исполнителя он пока не появился, там можно лишь послушать трэк. Клип состоит из нарезки документальных кадров с протестных акций в России. Авторы снимков — фотографы Сергей Пономарев и Евгений Фельдман.

Напомним, ранее группа российских музыкантов опубликовала петицию с требованием к властям прекратить мешать их концертной деятельности из-за того, что они критикуют действия руководства страны. Среди подписантов были участники групп «Порнофильмы», «Ногу свело!», «Йорш», «Рабфак», «Аркадий Коц», «Тараканы!», «Несчастный случай» и «Барто», а также исполнители Noize MC, Вася Обломов и Алексей Кортнев.