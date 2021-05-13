Внучка Сергея Образцова: Я поставила "Чиполлино" без политических намеков

В этом году знаменитой сказочной повести Джанни Родари «Чиполлино» исполняется 70 лет. К этому событию в театре кукол имени Сергея Образцова поставили спектакль о знаменитом мальчике-луковице-революционере. После того как в некоторых российских театрах запретили постановки по этой сказке, углядев там призывы к свержению власти, внучка Сергея Образцова режиссер Екатерина Образцова все-таки решилась выпустить «Чиполлино».

Как признается сама Екатерина Михайловна, когда она начала работать над этим спектаклем, то словно перенеслась в детство, пережила свои детские эмоции.

- Когда мне было лет пять, в Москву приехал известный итальянский писатель Джанни Родари, он собирался посетить театр Образцова, - вспоминает режиссер. - В тот день моя мама Наталья Сергеевна Образцова, заслуженная артистка этого театра, взяла меня с собой на работу.

Она дала мне в руки мою любимую книжку «Приключения Чиполлино», и Джанни Родари мне ее лично подписал: «Кате Образцовой миллион поцелуев!».

Спектакль «Чиполлино» – это дань уважения прекрасному сказочнику. Пришло время «отдать миллион»! Теперь восхищенные поцелуи возвращаются к Джанни Родари кукольным спектаклем!

- И как вам позволили выпустить спектакль по этому произведению, когда в других театрах наложили запрет на «Чиполлино»?

- Мне кажется, если там что-то не случилось, то дело не в какой-то цензуре, а в неудачной постановке.

Никто мне ничего не запрещал. Я поставила сказку, без всяких политических намеков. Это прекрасное произведение!

- Кто-то усматривает там ситуацию наших дней: сажают в тюрьмы людей, которые находятся в оппозиции к власти, отнимают недвижимость…

- Я повторюсь – ставила хорошую сказку, а кто там что для себя усматривает, не знаю.

- Екатерина Михайловна, если вдруг из-за цензурных соображений кто-то из «умных» скажет вам снять с репертуара спектакль?

- Думаю, снять спектакль можно, если он неудачно сделан. Причем тут цензура?! Мне кажется, до этого дело не дойдет. Если так судить, то можно во многих сказках найти политические мотивы. А тут получилась достойная постановка, с красивыми куклами, с хорошей музыкой Александра Журбина, который давно пишет для спектаклей нашего театра.