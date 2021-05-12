Бумажные книги остаются популярнее электронных. Аудиокниги – в меньшинстве

По сей день бумажные книги выигрывают в показателях товарооборота у электронных, о чем свидетельствуют результаты исследования агентства Statista’s Advertising & Media Outlook.

В Штатах за пандемийный 2020 год бумажными книгами из числа опрошенных респондентов закупались 45% потребителей. Электронные книги оплачивали лишь 24% опрошенных.

Как пишет телеграм-канал «Свободная касса», 54% россиян по сей день предпочитаю чтение книг в бумажном виде. Электронные издания читают 30% участников опроса «Яндекс» и только 15% интересуются аудиокнигами.

Одного, аналитики Statista’s Advertising & Media Outlook отмечают, что именно аудиокниги являются наиболее быстрорастущим сегментом издательской индустрии и в ближайшие 5-10 лет займет весомое место в книготорговле.

Специалисты агентства прогнозируют, что общая выручка от книготорговли в текущем году составит почти 112 миллионов долларов. Почти треть из них придет от потребителей в США.