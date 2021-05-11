"Бурковский всё испортил": отзывы зрителей о сериале "Медиатор"

Поклонники актера оценили, как Андрей Бурковский сыграл роль Андрея Павлова в проекте видеосервиса START

На видеосервисе START идет показ сериала «Медиатор» с Андреем Бурковским, на Кинопоиске у проекта довольно высокий рейтинг – 7,9.

В центре истории – Андрей Павлов, медиатор, профессиональный переговорщик, прошедший подготовку в Академии Управления МВД России. Павлов может разрешать конфликтные ситуации, например, убедить террористов не убивать других людей или уговорить девочку-подростка не заканчивать жизнь суицидом. Медиатор умеет решать чужие проблемы, но свои решить не в состоянии…

Роль медиатора исполнил актер Андрей Бурковский, который начинал в КВН и в сериале «Даешь молодежь!» на СТС. В «Медиаторе» снялся и партнер Бурковского по «Даешь молодежь!» – «второй гопник» Михаил Башкатов. В «Медиаторе» Башкатову досталась комедийная роль актера-импотента, который замещает секс перепиской с женщинами.

Многие зрители отмечают, что «Медиатор» по сюжету похож на своих предшественников. «Возможно, многим нравятся такие фильмы, что-то общее есть и с «Методом», и с «Нюхачом», и с «Триггером», и с «Психом», и с другими фильмами, где вот берут и все расследуют. Но мне не очень интересен калейдоскоп разных ситуаций», – пишет зрительница. И добавляет: «Не скажу, что сериал отчаянно плох. Нет, он вовсе не плох, но, к сожалению, повторяет определенные штампы прежних сериалов...»

Поклонники Бурковского отмечают его игру. «И главное, он не переигрывает, играет деликатно в других фильмах и в этом», – пишет в рецензии пользователь сайта «Отзовик».

«Ржавый он и есть Ржавый!» – восхищается еще один фанат Бурковского.

«Как же хорошо Бурковскому идут серьёзные роли», – разделяет его мнение другой зритель «Медиатора».

Фото: Global Look Press

«В основе сериала лежит неплохая идея, но авторы испортили все своей неумной фантазией, желанием придать главному герою больше одиозности и исполнителем главной роли – Андреем Бурковским», – приводит свои аргументы недовольный зритель «Медиатора».