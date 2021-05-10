В Томске художников выселяют из заброшенной котельной, где они организовали галерею

В Томске городские власти давят на художников, которые с 2018 года устроили сквот (самовольно заселили заброшенное место) в местной нефункционирующей котельной. Об этом пишет портал AroundArt со ссылкой на открытое письмо сообщества «арс котельная».

Арт-активисты полагают, что особое внимание со стороны властей и правоохранителей они вызвали первомайской акцией, когда устроили шествие до котельной с целью высадить подсолнухи.

Скриншот с видео в Instagram

Мероприятие было пресечено как несанкционированная акция. Заместитель секретаря по агитационно-пропагандистской работе Томского реготделения «Единой России» Александр Петухов особенно возмутился тем, что участники мероприятия накрасили помадой губы памятника поэту Александру Пушкину.

«Пушкин не был голубым. А наши гомики его в своего перекрашивают. За это наказывать надо», — написал политик в Telegram.

В итоге власти начали давить на собственника заброшенного здания, бизнесмена Виктора Кучеренко, чтобы он выгнал художников из обустроенной ими галереи современного искусства и заварил дверь в здание.

Художники обращаются к местным властям с просьбой о диалоге. Они отмечают, что в городе одна за другой закрываются независимые культурные площадки, ориентированные на молодую аудиторию.

«Мы считаем это провалом локальной культурной политики, но готовы к работе над исправлением ситуации. Мы знаем, что не только нам, но и этому городу нужны разнообразные (или хотя бы какие-нибудь) культурные пространства. Для нашей работы не нужно ничего кроме пространства, помещения с любыми коммуникациями», — пишет инициативная группа «арс-котельная».