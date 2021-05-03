Портрет Навального заместило граффити из мерча Варламова не без намека на Путина

На том же самом месте, где на днях коммунальщики закрасили портрет лидера оппозиции Алексея Навального появился «ребус», который каждый может прочитать в меру своей любви к президенту. Фото в своем Twitter опубликовал пользователь Krychek, на это обращает внимание Znak.com. Но оказалось, что этому рисунку уже сто лет и недавно его уже вспоминал Илья Варламов.

Формально на изображении написана безобидная фраза «Пути творчества №5», но рисунок составлен таким образом, что сочетание верхних символов невольно складывается в традиционную кричалку оппозиционеров «Путин вор». По крайней мере многие не с первого раза прочитали текст правильно.

Фраза «Пути творчества №5» и сам рисунок не оригинальны. В конце февраля популярный блогер Илья Варламов уже публиковал на LiveJoural точно такой же рисунок и запустил мерч с ним, кажется, даже не подозревая о втором значении этого «ребуса», — изначально изображение никак не было связано с российским президентом, потому что относится к 20-м годам прошлого века, однако контекст добавил рисунку новое значение: «С 1919 по 1920 год в Харькове выходил литературно-художественный и общественно-политический журнал "Пути творчества". Там публиковались работы самого Казимира Малевича и стихи таких футуристов, как Хлебников и Пастернак. На фотографии гениальная обложка пятого номера «Пути творчества», художник Борис Косарев», — пояснял Варламов.

Напомним, что ранее на этом строении появилось изображение Навального. Туда оперативно приехала полиция, его закрасили, а на анонимного автора возбудили уголовное дело о вандализме.