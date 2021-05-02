Полиция устроила маски-шоу на премьере спектакля Театра.doc о протестах в Белоруссии

Полиция прервала премьеру спектакля Театра.doc «Соседи» о событиях в августе 2020 года в Белоруссии. Это произошло из-за сообщения о минировании. Об этом РБК сообщила заместитель директора театра Виктория Холодова.

По ее словам, 1 мая в театр пришли полицейские и рассказали, что поступил сигнал о возможных провокациях, и сообщили о том, что, возможно, в театре находится взрывное устройство, сообщение о котором поступило на телефон 112.

«Спектакль начался, прошло 20 минут, пришел еще один полицейский, сказал, что всех нужно вывести, заставил всех выйти из театра», – пояснила замдиректора.

На прямой трансляции спектакля видно, как на 34-й минуте сотрудник правоохранительных органов вышел на сцену в маске. «Я прошу прощения, я вас перебью. Простите за бестактность. Поступила карточка по службе 112, что ваш зал заминирован», – заявил он, после чего всем присутствующим пришлось покинуть зал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, сотрудники полиции начали доследственную проверку анонимного сообщения о минировании здания театра.

Вскоре после начала спектакля зрителей заставили покинуть зал//фото: стоп-кадр YouTube

Собеседник агентства рассказал: «Накануне в 19:58 в дежурную часть отдела МВД России по району Замоскворечье поступила информация о том, что здание театра на Садовнической набережной заминировано. На место были направлены сотрудники полиции с кинологом».

Он отметил, что в ходе проверки взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не были обнаружены, информация о минировании оказалась ложной.