"Cкажут: испоганил": Вайсберг – о том, как будет снимать в Голливуде "Иронию судьбы"

Российский кинорежиссёр Марюс Вайсберг в ближайшее время вылетит в США для работы над американской версией «Иронии судьбы».

После премьеры его фильма «Прабабушка лёгкого поведения. Начало» Sobesednik.ru спросил Марюса о том, что это всё-таки будет и не боится ли он реакции соотечественников.

– Фильм основан на сюжете «Иронии судьбы», сюжетная завязка будет такая же, но развиваться сюжет будет уже совершенно по-другому, – сказал г-н Вайсберг.

– Он адаптирован под Америку?

– Это абсолютно американский проект, он никак не адаптирован под Россию.

– А мы, российские зрители, увидим там «Иронию судьбы», узнаем?

– Конечно! Сразу узнаете! Герой напьётся в бане, попадёт в чужую квартиру – это всё произойдёт!

– Был неудачный ремейк «Иронии судьбы». Нет страха – как наши зрители примут, что скажут?

– У меня нет. Фильм всё-таки настолько будет отличаться… Это отдельное произведение. Так что, не боюсь. Будет абсолютно другой фильм! Сравнивать с оригиналом его невозможно. Только по духу: голливудский вариант на тему. Но в любом случае огромное количество людей будут говорить, что «испоганили», это ж всё понятно, но по сути отвращения фильм вызывать не будет. Точно.