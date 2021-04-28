Сотрудники питерской библиотеки закосплеили игру "Мортал комбат" в читальном зале

Петербургская Российская национальная библиотека опубликовала на официальном TikTok-аккаунте справку о произошедшем в их читальном зале инциденте. 24 апреля двое посетителей не смогли договориться, чьим же останется рабочий стол.

Пресс-секретарь библиотеки Андрей Тарасов в видеоролике рассказал, что один из посетителей постоянно пользуется одним и тем же рабочим местом и незадолго до конфликта обработал его антисептиком и временно удалился в буфет.

Другой читатель, посидев на нескольких местах читального зала, заприметил отполированный антисептиком стол и расположился на нем.

Мужчинам не удалось договориться, когда возник конфликт. В итоге дело дошло до драки, которую разнимали сотрудники Росгвардии. Инцидент произошел 24 апреля.

Зачинщик драки был доставлен в отделение полиции, а пострадавший — в травмпункт.

Интересен не только сам факт инцидента, но и то, что пресс-служба рассказала об этом случае в блоге в игровой форме, где оппоненты были представлены в масках героев компьютерной игры «Мортал Комбат» Сабзиро и Скорпио. Увы, не можем прикрепить ролик из-за наличия в нем грубого бранного слова.

Андрей Тарасов отметил, что в XIX веке в Национальную библиотеку нельзя было проходить шпагу. Для нее в учреждении имелось отдельное место для хранения вроде гардероба.