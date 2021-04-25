ОМОН против Зелибобы: В Екатеринбурге появился новый политический стрит-арт

В городе Екатеринбурге стритартист под псевдонимом a11c1ear опубликовал в Instagram новую работу, посвященную политическим протестам.

Граффити, на котором сотрудники ОМОНа надзирают над персонажем из «Улицы Сезам» появился на улице Ельцина. В руках у Зелибобы кубик с буквами ФБК*.

Ранее художник уже высказывался на политическую тему вокруг ареста оппозиционера Алексея Навального. Его граффити о деле «ИвРоше» в начале февраля появилось на Полярной улице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Все понятно (@a11c1ear)

21 апреля в России прошли митинги в поддержку Алексея Навального. В 95 городах были задержаны не менее 1 770 человек.

* Фонд борьбы с коррупцией признан российским Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента