Молодая жена, внебрачный сын, дом за 1 млн долларов: как умер "песняр" Борткевич

Леонид Борткевич скончался в Минске на 72-м году жизни. Причиной смерти стал сахарный диабет.

«Если бы он следил за здоровьем, мог бы еще жить. Это сахарный диабет. Жаль, что не стало Лени. Жаль его», – сказал солист ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок.

Музыкант также признался, что в последнее время они с Борткевичем редко общались, но виделись на совместных мероприятиях, например, на фестивале «Золотая коллекция белорусской песни».

«Встречались, в одной гримерке переодевались. Он стал такой задумчивый, раньше много шутили, рассказывали анекдоты, но тут уже он был степенный, были философские мысли. Искренне жаль, это большая утрата», – признался Скорожонок.

В 2019 году Леонид Борткевич отметил два юбилея: личный – 70-летие, и семейный – 15 лет со дня свадьбы с красавицей моделью Татьяной, которая на 36 лет моложе Леонида Леонидовича.

Это третий брак артиста, которого еще в молодости нарекли дамским угодником. На весь мир гремел его второй брак со знаменитой гимнасткой Ольгой Корбут. Все три жены родили музыканту по сыну. А еще одного ребенка, тоже сына, на пике славы «Песняров» родила Леониду фанатка Ирина, напоминает «Комсомольская правда в Белоруссии».

Ольга Корбут

Пару лет назад стало известно, что Борткевич более чем за миллион долларов продает свой коттедж (439 кв.м).

«Дом хороший, и смотреть за ним есть кому, нам просто надоело, – объяснял артист. – Силы и ресурсы можно вкладывать в другие вещи с большей пользой. С возрастом понимаешь это особенно ясно, время растворяется очень быстро. Слухи о том, что продаю дом из-за развода с женой? Ничего такого, просто я могу жить везде: могу в Минске в квартире, могу в Америке – у меня там сын, внуки.

А Татьяна… С ней я понял, в чем смысл семейной жизни. Моя Татьяна очень умна для своих лет, у нас все хорошо, мы понимаем друг друга с одного взгляда, движения, поворота головы. Нам не надо лишних слов.

Мои первые два брака держались исключительно на страсти, животном влечении, я не понимал истинного смысла и назначения семьи, – признавался Борткевич.

Но с годами стал семьянином: я должен куда-то привозить добычу, возвращаться в свой дом, где меня ждут, кому-то дарить подарки. Это для меня свято…»

Также музыкант тогда рассказал, почему вообще вернулся из Америки на родину: «Когда Мулявин пригласил меня в «Песняры» после того, как я 10 лет прожил в Америке, я думал, меня здесь забыли. Оказалось, нет. Я решил опять остаться дома».

Но позже Леонид сетовал, что его «Песняры» никому не нужны. «Их уже столько развелось – тысячи! Девальвировали бренд, вот наши люди его уже и не воспринимают. Без году неделя какой-то музыкант, поработавший два дня… и уже «песняр». И это такой ужас – раздербанили бренд!» – возмущался Борткевич.

«Но и у нас концертов хватает. Еще больше стало, сейчас такая ностальгия по нам! В Америке, Германии, Польше, Израиле. Везде зовут – даже в Австралию и Новую Зеландию. Народу куча уехало, эмигрантов много, для них песни моего состава – ностальгия по счастливой молодости. Плачут, бегут к нам, обнимают, благодарят. Спрос на наши песни еще и потому, что сейчас нет ничего нового. Во всем мире произошла творческая пауза», – рассказывал артист за несколько лет до смерти.

По материалам: RT, «Комсомольская правда в Белоруссии».