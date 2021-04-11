Сергей Дружко: 80% писем в "Необъяснимо, но факт" приходили от "шизофреников"

Телеведущий Сергей Дружко в выпуске YоuTube-шоу «Подcast» заверил, что 85% материалов для передачи «Необъяснимо, но факт» составляли реальные события и только 15% — реконструкции произошедших событий и элементы шоу.

Шоу «Необъяснимо, но факт» о мистических историях просуществовало на телеканале ТНТ с 2005 по 2008 годы. Именно в нем Сергей Дружко обрел популярность, а многие его реплики стали мемами («Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду»). Программу часто высмеивали за неправдоподобность сюжетов. Казалось, что все истории придумывают в команде проекта.

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Дружко же настаивает, что все случаи подлинные. По его словам, редакция самостоятельно собирала материалы только для первых восьми пилотных выпусков, а далее уже зрители присылали письма со своими историями.

«80% – это шизофреники, а 20% – это материал, с которым можно было работать», — пояснил Сергей.

«Подобные [шоу] были в начале девяностых, а потом образовалась эта брешь, где об этом не говорили. А магическое сознание людей определено природой, и оно всегда трогает. Многие могут это отвергать, с этим не соглашаться, ругаться на это, но у нас это в генотипе сидит», — объяснил успех шоу телеведущий.

Сам Дружко непродолжительное время вел передачи такого же мистического характера на каналах ТВ-3, РЕН ТВ и «Москва Доверие», но у зрителя они уже не вызывали такого интереса, как раньше.

В 2017 году он завел YouTube-канал «Дружко Шоу», где делал юмористические обзоры на развлекательные видео в Сети. За первую неделю он набрал около 7 миллионов просмотров и миллион подписчиков.