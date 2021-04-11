Фильм о "дворце Путина" получил кинопремию "Белый слон" как "Событие года"

Сотрудница Фонда по борьбе с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Александра Дубровская как представитель организации получила премию «Белый слон» в номинации «Событие года». Напомним, что оппозиционер Алексей Навальный не смог получить премию лично, поскольку находится в колонии.

«Я надеюсь, в последний раз, мы вручаем этот приз человеку, который сидит в тюрьме», — цитирует «Росбалт» слова главы Гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен.

Лучшим фильмом на премии был назван фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», но ранее режиссер добивался исключения его картины из номинации по причине, с точки зрения Кончаловского, политизации премии.

Ранее скандал разгорелся в среде киноведов из-за намерения руководства «Белого слона» номинировать фильм Алексея Навального о «путинском дворце» на кинопремию.