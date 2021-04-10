"Свободная страна": из ада в ад и обратно

Ася Петрова написала очень рваную, неровную, ухабистую во всех смыслах книгу.

Неровную по темпу — от повествования до речи всех участников. Рваную по судьбам — от самой героини до абсолютно каждого из тех, рядом с кем она провела свою жизнь. Бугристую по времени — от детства самой героини, прожитого с бабушкой, до появления у нее самой внучки.

И, конечно, как и следует из всей этой частной рваности — рваность общая, по достоверности; которая, конечно, тоже касается всех упомянутых и причастных.

Однако, как ни странно (а может, так даже было задумано специально), вся эта ухабистость идет лишь на пользу, потому что заставляет на каждом таком повороте думать: а возможна ли каждая описанная деталь в настоящем; и можно ли простой маникюрше из глубинки так изящно вырулить свою судьбу?! Чтобы от момента, когда пожелание «Хорошего дня!» звучало как издевательство, потому что все дни одинаково плохие, к моменту, когда за счастье уже не приходится бороться; а затем снова на дно, и даже в тюрьму, а затем опять к той жизни, когда чтобы всего достичь, словно бы достаточно всего лишь доброжелательным.

И, в конце концов, задуматься основательно и окончательно: а с чего бы назвать такую страну — свободной, вот безо всякой иронии и кавычек; именно так, как и есть у автора в названии.

Согласитесь, на такую массу «подумать» толкает далеко не каждый роман…