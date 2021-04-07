Православные христиане сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 7 апреля один из 12 праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богоматери.

Праздник установлен в честь того, что Архангел Михаил снизошел к Деве Марии чтобы рассказать ей, что она родит Божьего сына. Праздник отмечается ровно за девять месяцев до Рождества Христова.

В Благовещение женщины молятся Божьей Матери, обращаясь к ней с благодарностью и просьбами. Утром после пробуждения верующие сразу читают благовещенскую молитву. У Божьей Матери просят укрепить здоровье, помочь в воспитании детей, помочь в делах и выйти из трудной ситуации, улучшить материальное положение.

В канун праздника 6 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы. Сегодня он возглавит в нем же Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста, которая начнется в 10:00. После богослужения по традиции на волю выпустят голубей, сообщает ТАСС.

У славян Благовещение воспринималось как время начала весны. Согласно народным традициям в праздник соблюдался строгий запрет на любую работу, в том числе домашнюю. Накануне праздника жгли костры из мусора, соломы и старых вещей. На Благовещение было принято также встречать рассвет: если на восходе наблюдались необычные оптические явления, считалось, что год будет благополучным, а урожай - богатым.

В наше время Церковь не запрещает работать в этот праздник, однако рекомендует всем верующим отложить в этот день работы по дому. На Благовещение также не совершаются венчания, заупокойные службы и молебны.

В праздник Благовещения послабляется постное меню – разрешены рыба и вино. В храмах поют праздничные песнопения, духовенство меняет темные облачения на светлые праздничные.