Москвичка провела в подъезде фотовыставку вещей, оставленных на батарее первого этажа

Жительница столицы Алина Терехова организовала фотовыставку в жилом доме недалеко от площади трех вокзалов. Разместившиеся на стенах снимки рассказывают историю широкой белой батареи на первом этаже здания. На ней жители складывают ненужные им, но пригодные к использованию вещи.

Фото: Instagram @moskva.detaly

Собирать коллекцию кадров фотохудожница начала в день, когда нашла на батарее еловую шишку. После она стала внимательнее следить за этим нескончаемым фримаркетом.

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«Батарея — тоже место коммуникации. Максимально материальной и хитро замаскированной. Это место встречи разных людей одного дома, возможно, даже не встречавших друг друга. И все же коммуникация происходит, потому что “язык” батареи универсален», — пишет Алина Терехова в аннотации выставки.

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В разное время на батарее появлялись полутораметровый медведь, раковина, залатанным матрас и даже два батона.

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«Вернисаж» появился на кафельных стенах подъезда 4 апреля, но к вечеру 6 апреля от него ничего не осталось. Зрителям выставки предлагалось забрать в свои архивы понравившиеся снимки. Вместе с тем на батарее появился новый ассортимент бесхозных вещей.