Чудо в большом городе: Романтическая комедия в двух действиях

18 апреля в 19:00 Театр Эрмитаж.

Судьба скрывает свою анонимность с помощью совпадений.

Сколько людей ищут свои половинки, но все время проходят мимо? А в итоге живут и встречаются не с теми, кто предназначен судьбой. С героями этой комедии все было бы так же. Если бы не мягкие лапки судьбы и курьезный подарок волшебного кота. И, вот, наша героиня получает коробку с симпатичным, но не вполне одетым незнакомцем внутри! Что это – розыгрыш, случайность или тайный умысел? Размышлять нет времени, через полчаса приедет её будущий, очень ревнивый муж!

Магия, сюрпризы, сказочные персонажи, неправильное зелье и говорящий кот, который обожает майонез – всё это создаёт невообразимые и фантастически смешные повороты сюжета.