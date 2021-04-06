О чем фильм "Годзилла против Конга", возглавивший российский прокат

Боевик «Годзилла против Конга» возглавил российский прокат, обойдя отечественный кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор». Американский фильм вышел на экраны РФ 25 марта 2021 года, и с 1 по 4 апреля собрал более 180 млн. рублей.

Кинокритик Vtimes Олег Зинцов рассказал, чем интересен фильм «Годзилла против Конга» и стоит ли его смотреть.

– Там есть очень симпатичная концепция полой Земли – не помню, была ли она в фильмах о Годзилле раньше: что Земля внутри пустая, и внутри там есть другая жизнь. Такая же идея была у писателя Николая Носова в книжке «Незнайка на Луне». Там внутри Луны жили лунные коротышки, которые строили дикий капитализм. Это неожиданное сближение двух таких далеких произведений меня позабавило и порадовало.

Но публика выбирает «Годзиллу», конечно, не поэтому, а потому, что он большой – а размер имеет значение, как мы знаем. «Годзилла против Конга» – это такое одновременно роскошное и нелепое зрелище с богатой предысторией, в которую я углубился, когда делал материал в VTimes.

У двух монстров скоро очередной юбилей – их памятной битве при Токио в следующем году исполнится 60 лет. Но это, конечно, мало кто помнит.

Зато публика разогрета уже в новом веке, когда про каждое из наших чудовищ показали по парочке фильмов. То есть бойцов нам сначала представили, а теперь вот вывели на ринг.

Это, если хотите, такой бой за чемпионский титул в супертяжелой категории. Рекомендую любителям ММА – Годзилла и Конг используют весь арсенал приемов современных единоборств.

И, конечно, мы любили, любим и будем любить американское кино – а какое у нас еще есть кино, кроме американского? Вот такое большое и громкое.