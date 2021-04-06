"Убирайте или концерта не будет": лидер "Элизиума" рассказал о запрете портрета Навального

Администрация «Главклуба» не разрешила группе «Элизиум» использовать портрет Алексея Навального во время исполнения песни «Привет, это Навальный».

Арт-директор клуба Наталья Шиняева, которая, судя по всему, и выказывала недовольство, на запрос Sobesednik.Ru не ответила. Мы созвонились с лидером «Элизиума» Дмитрием Кузнецовым.

– Да ничего страшного, я считаю, не произошло, – сказал Дмитрий. – Мы десятки лет уже на сцене и знаем, в какой сегодня живём стране. Это обыденная ситуация. На саундчеке (репетиция с настройкой звука. – Прим. Sobesednik.ru) мы прогоняли песню, в том числе проверяли картинки для экранов.

Прибежала арт-директор, я с ней лично не знаком. Сказала:

«Убирайте песню или концерта не будет». Говорю: «У вас через час перед входом будут полторы тысячи человек». На что мне было сказано: «А мы вернём деньги за билеты».

Потом уже: «Убирайте хотя бы картинку». – «А что именно не устраивает вас в картинке?» – «Надпись и космонавт» (в клипе Навальный представлен группой в роли космонавта на фоне звёздного неба, а на заставке клипа – название песни. – Прим. Sobesednik.ru). – «А можно мы уберём надпись и оставим космонавта? Или оставим надпись и уберём космонавта?» – «Нет».

Я ещё попробовал пошутить: «А какую-то другую картинку? Например, Бориса Немцова, нашего нижегородского губернатора поставить? Вас это устроит?» («Элизиум» – группа из Нижнего Новгорода. – Прим. Sobesednik.ru). Но это уже всё было на уровне шуток.

В итоге мы посчитали, что на YouTube есть видео, где Алексей Навальный на фоне этого звёздного неба. Это все видели или могут посмотреть. И оставили только звёздное небо. Всем всё понятно. Такой компромисс.

– А вы пытались выяснить, на каком основании они требуют убрать песню или даже просто изображение на экране?

– Пытался.

Спрашивал: «Вы её слышали? Читали её текст?» Этой песни нет в списках экстремистских материалов, она ни в коем случае не запрещена законодательством Российской Федерации. Но мне было сказано: «Убирайте песню или концерта не будет».

– А что вас побудило к написанию этой композиции?

– Мы её выпустили перед судом (песня вышла 19 февраля 2021 года. – Прим. Sobesednik.ru). Молчать нельзя было. Нужно было что-то сделать. Я прочитал пост Навального в Инстаграме и понял, что это отличнейший текст, документ эпохи. Берёшь его – и готовая песня. Через несколько часов встретились с ребятами в студии, сочинили песню, сразу же её записали и на следующий день выпустили.

– Там текст Навального?

– Припев наш. Ну, за исключением «Привет, это Навальный», но это уже такой слоган, сами понимаете. «В одноместной каюте, в тепле и уюте» – на тот момент он сидел в одиночной камере. А все куплеты – да, это полностью текст Навального, в нём не изменено ни слова.

– В России про Навального есть разные мнения. Ваши поклонники вас поддерживают?

– Люди в принципе все разные. Каждый вправе иметь своё мнение, но в большинстве, думаю, нас поддерживают. А даже те, кто не поддерживает, но давно знает группу «Элизиум», всё равно понимают, почему мы это делаем.