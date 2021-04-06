Чистая прибыль Netflix в России за 2020 год составила 24,4 миллиона рублей

За 2020 год выручка в ООО «Развлекательный онлайн-сервис», которое управляет Netflix в России, составила 462,96 миллиона рублей. Чистая прибыль из них — 24,38 миллиона рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс».

Упомянутое ООО полностью принадлежит «Национальной медиа группе», председателем совета директоров которой является приближенная к президенту Владимиру Путину экс-спортсменка Алина Кабаева. Sobesednik.ru ранее писал, что Кабаева благодаря НМГ получает около 900 тысяч рублей в день.

Директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин предполагает, что сейчас у Netflix в России около 180 тысяч подписчико.

Раз сервис переступил отметку в 100 тысяч подписчиков, ему в скором времени придется отчитываться перед Роскомнадзором: маркировать контент возрастными ограничениями, хранить данные пользователей на российских серверах, регистрировать отдельное юрлицо.

Следующие за этим расходы вряд ли снизят доходы компании, полагают эксперты.