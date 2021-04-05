Без еды и воды: актер Меньшиков на трое суток на спор ушел в лес

После возвращения «отшельник» приступит к завершению кинопроекта, в котором Антон Макарский сыграет Архангела.
Весь творческий Петербург потрясла новость о том, что известный актёр Геша Меньшиков покидает цивилизацию. Геша поспорил со своим другом актёром Ярославом Ивановым, что свой 55-й день рождения он отметит в лесной глуши.
На счету Меньшикова – 92 киноработы и 39 киносмертей, поэтому коллеги его называют «Гешей бессмертным». Среди картин актёра – ленты «Год собаки», «Отпуск» «Беги» и сериалы «Мажор 3», «Ночные дьяволы», «Улицы разбитых фонарей».
Перед своим отшельничеством Геша взял обет молчания, но для Sobesednik.ru cделал исключение.
– Вы первые и последние, с кем я разговариваю до 8 апреля. 5 апреля, перед моим днём рождения, который у меня 7-го числа, я ушел в лес под Гатчиной и пробуду там три дня, – делится Геша. – Мой юбилей мы намечали отметить в шикарном грузинском ресторане, были приглашены уважаемые гости, но не судьба. Весь Питер знает, что мы с Ярославом – большие спорщики, вот и в очередной раз поспорили, что я три дня продержусь в лесу без еды. Я не сержусь на Иванова, мы можем не разговаривать по полгода, но Яр – это моё всё. Друг, спасибо тебе за этот опыт!
– Геша, вы взяли с собой хотя бы телефон, чтобы сделать для Sobesednik.ru несколько кадров? Любопытно ведь!
– Нет, телефон нельзя.
Со мной будет только сигара, виски, лопата и охотничий нож. Воду брать не буду, голодание у нас сухое.
У меня с собой будет хороший фотоаппарат, хоть Ярослав и против. Зато он дал мне обалденной спальный мешок, чтобы уж совсем его друг не умер. Он тонкий, конечно, но дружба греет.
Ночь пройдёт на отжиманиях, я это уже проходил. До сих пор могу отжаться сто раз. Так вот у костра 7-го числа я и встречу свои 55. Это будет истинно по-мужски. Я категорически против сигарет, а вот сигары курю уже 25 лет, позволяю себе это раз в два месяца. Это мужское, это наши понты, которые никто не отменял. А когда мужчина ещё подтверждает эти понты, это дорогого стоит.
Мужчинам по большому счёту ничего не нужно: нож, лопата, сигара и виски! Я за свои слова отвечаю. Я пошёл, я сделал!
Самая моя большая мечта – уйти в лес на 3 месяца, а потом на полгода.
Но сейчас я сделать этого не могу, заканчиваю проект, где ответственен перед дружбой. Наш проект называется «Рождение песни».
Мы сняли музыкальную короткометражку. Как сказал мой большой друг режиссёр Кирилл Капица, это новое слово в кинематографе. Это музыкальный проект, который написан на тему моей песни «Город». По сюжету бродяга поэт попадает в город, который решает, принимать его или нет. Антон Макарский играет одного из Архангелов.
Макарский – это лучшее, что я встретил в своей жизни в кинематографе. Антон был занят: у него шла подготовка к концерту, но он нашёл для меня время, за свой счёт купил билет и приехал в Санкт-Петербург ко мне на съёмки. Антон стоически выдержал все перипетии съёмочного дня и прямо со съёмочной площадки поехал на свой концерт.
Мы с Макарским познакомились на съёмках фильма «Одессит» и с тех пор дружим. Антон оказался великолепным человеком, прекрасным партнёром, и я горд его дружбой, которую он и подтвердил на нашем проекте «Рождение песни» – о нас, о друзьях…