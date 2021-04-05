Без еды и воды: актер Меньшиков на трое суток на спор ушел в лес

После возвращения «отшельник» приступит к завершению кинопроекта, в котором Антон Макарский сыграет Архангела.

Весь творческий Петербург потрясла новость о том, что известный актёр Геша Меньшиков покидает цивилизацию. Геша поспорил со своим другом актёром Ярославом Ивановым, что свой 55-й день рождения он отметит в лесной глуши.

На счету Меньшикова – 92 киноработы и 39 киносмертей, поэтому коллеги его называют «Гешей бессмертным». Среди картин актёра – ленты «Год собаки», «Отпуск» «Беги» и сериалы «Мажор 3», «Ночные дьяволы», «Улицы разбитых фонарей».

Перед своим отшельничеством Геша взял обет молчания, но для Sobesednik.ru cделал исключение.

– Вы первые и последние, с кем я разговариваю до 8 апреля. 5 апреля, перед моим днём рождения, который у меня 7-го числа, я ушел в лес под Гатчиной и пробуду там три дня, – делится Геша. – Мой юбилей мы намечали отметить в шикарном грузинском ресторане, были приглашены уважаемые гости, но не судьба. Весь Питер знает, что мы с Ярославом – большие спорщики, вот и в очередной раз поспорили, что я три дня продержусь в лесу без еды. Я не сержусь на Иванова, мы можем не разговаривать по полгода, но Яр – это моё всё. Друг, спасибо тебе за этот опыт!

– Геша, вы взяли с собой хотя бы телефон, чтобы сделать для Sobesednik.ru несколько кадров? Любопытно ведь!

– Нет, телефон нельзя.

Со мной будет только сигара, виски, лопата и охотничий нож. Воду брать не буду, голодание у нас сухое.

У меня с собой будет хороший фотоаппарат, хоть Ярослав и против. Зато он дал мне обалденной спальный мешок, чтобы уж совсем его друг не умер. Он тонкий, конечно, но дружба греет.

Друзья Геша Меньшиков и Ярослав Иванов

Ночь пройдёт на отжиманиях, я это уже проходил. До сих пор могу отжаться сто раз. Так вот у костра 7-го числа я и встречу свои 55. Это будет истинно по-мужски. Я категорически против сигарет, а вот сигары курю уже 25 лет, позволяю себе это раз в два месяца. Это мужское, это наши понты, которые никто не отменял. А когда мужчина ещё подтверждает эти понты, это дорогого стоит.

Мужчинам по большому счёту ничего не нужно: нож, лопата, сигара и виски! Я за свои слова отвечаю. Я пошёл, я сделал!

Самая моя большая мечта – уйти в лес на 3 месяца, а потом на полгода.

Но сейчас я сделать этого не могу, заканчиваю проект, где ответственен перед дружбой. Наш проект называется «Рождение песни».

Антон Макарский прилетел на съемки проекта "Рождение песни" за свой счет

Мы сняли музыкальную короткометражку. Как сказал мой большой друг режиссёр Кирилл Капица, это новое слово в кинематографе. Это музыкальный проект, который написан на тему моей песни «Город». По сюжету бродяга поэт попадает в город, который решает, принимать его или нет. Антон Макарский играет одного из Архангелов.

Макарский – это лучшее, что я встретил в своей жизни в кинематографе. Антон был занят: у него шла подготовка к концерту, но он нашёл для меня время, за свой счёт купил билет и приехал в Санкт-Петербург ко мне на съёмки. Антон стоически выдержал все перипетии съёмочного дня и прямо со съёмочной площадки поехал на свой концерт.

Режиссёр проекта, исполнитель роли главного Архангела Игорь Копылов

Мы с Макарским познакомились на съёмках фильма «Одессит» и с тех пор дружим. Антон оказался великолепным человеком, прекрасным партнёром, и я горд его дружбой, которую он и подтвердил на нашем проекте «Рождение песни» – о нас, о друзьях…