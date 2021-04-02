Андрей Бильжо передает "Приветы с удаленки": новая выставка художника и писателя

Необычная выставка работ художника и эссеиста Андрея Бильжо открылась в музее истории российской литературы в Трубниковском переулке под названием «Приветы с удаленки». Автор организовал ее вместе с «Розой Азора» и «Крокин галереей».

Там два больших зала. В первом – объекты, связанные с писателями Достоевским и Гоголем. На втором этаже серия работ Бильжо «Известные писатели на удаленке» о том, чем занимаются в самоизоляции и как живут в замкнутом пространстве Есенин, Толстой, Достоевский, Пушкин, Крылов, Тургенев, Гоголь, Хармс, Набоков и т.д. И что их окружает.

– Из всего драматического, что было в пандемии, я постарался извлечь что-то забавное, – пояснил Sobesednik.ru Бильжо. – На этой же выставке – свежий сборник моих рассказов с иллюстрациями «Не все остались живы:)». Название заканчивается смайликом.

Я написал порядка 15 книг. Каждую из них я кому-то посвящал: сыну, внуку, своей жене и своим родителям, родителям жены и т.д.

В издательстве «Захаров» в мае выйдет моя книжка забавных историй и рассказов «Не снимая маску», она о событиях, которые бы не пришли в голову даже самым выдающимся мастерам пера. Я посвятил ее моим друзьям, без которых я был бы другим.

Выставка продлится до 10 мая. С ней связана и очередная новая книга «Не поэзия» – она их моих текстов в необычном стиле за весь ковидный год. Лев Рубинштейн сказал о ней, что «Бильжо придумал новый стиль, сумев переработать негативную энергию в творческий процесс».