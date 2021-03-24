Выставка человеческих внутренностей, которую проверяет СК, ранее была проверена РКН

Пресс-служба компании «Ротекс», которая проводит на ВДНХ выставку Гюнтера фон Хагенса «Мир тела», заявила, что до сих пор не получала каких либо претензий от Следственного комитета, пишет «Интерфакс».

При этом на сайте ведомства сообщается, что в ближайшее время экспозицию посетят эксперты и дадут правовую оценку мероприятию.

Ранее против «вернисажа» ополчились представители РПЦ, партия «Коммунисты России» и другие блюстители правильных представлений о прекрасном. Утверждалось, что в выставке содержатся материалы, которые оскорбляют общество и понятие нравственных ценностей.

Выставка представляет собой реальные человеческие тела, которые благодаря полимерной пластинации застывают в состоянии твердеющего пластика. Так возможно изучить внутренности человека в виде, который недоступен в энциклопедическом формате.

В 2004 и 2017 годах комитет в составе специалистов по богословию, этике и медицины в США признал ее приемлемость. Противники же по сей день уверены, что вид человеческих внутренностей может пошатнуть человеческую психику.

Пресс-служба «Ротекса» отмечает, что ранее выставка была отрецензирована Роскомнадзором и получила от него ограничение «12+», которое соблюдается на входе.

Также отмечается, что все экспонаты были получены законным путем от граждан, которые при жизни подписали документы о добровольной передаче органов для научных целей.