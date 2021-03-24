Премьеру "Черной вдовы" вновь перенесли – теперь на лето

Студия Disney сообщила о переносе ряда своих кинопремьер на более поздние сроки. Среди них – очередная картина по вселенной Marvel «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон. Вместо намеченного ранее 7 мая фильм появится в прокате только 9 июля этого года. Изначально фильм должен был увидеть свет ещё в мае 2020 года, но был отложен из-за пандемии.

Как следует из ранее опубликованного трейлера, фильм расскажет о возвращении российской шпионки, ставшей одной из «Мстителей», на Родину. Там она встретится с «сестрой» и вместе с Красным стражем (аналог Капитана Америки от Советского Союза), которого сыграет Дэвид Харбор (шериф из «Очень странных дел») отправится туда, «где всё началось».

Отмечается также, что одновременно с кинотеатрами фильм покажет платформа Disney+, ранний доступ к нему там обойдется подписчикам в $30.

Как уточняет агентство Associated Press, перенос коснется и премьер других фильмов. В их числе «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом (с 21 мая на 13 августа), «Глубокие воды» с Беном Аффлеком (с 13 августа на 14 января 2022 года), а также «Kingʼs Man: Начало» (с 20 августа на 22 декабря).

Отмечается, что переносы кассовых картин на лето сильно бьет по кинотеатрам, которые рассчитывали на быстры отскок после пандемии.