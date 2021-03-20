Детские истории о суровой правде жизни

В России выходят «Истории со всего света» Даниэлы де Лука — необычная книжка-вырасташка, которая не только поведает ребенку красочные истории из жизни зверят, но и покажет ему, насколько неоднозначен и парадоксален бывает мир.

Буквально на одних и тех же страницах де Лука, которая является и автором, и художником книги, поместила короткие, сугубо детские рассказики о дружбе, например, тигрят-барсуков-оленят, или, допустим, пингвинят-мишек-моржей. И тут же, в сносках — суровые правдивые энциклопедические факты о том, как давешние друзья в реальной жизни питаются друг другом.

Одновременно читать малышу обе сюжетные линии, конечно, рискованно — но, пожалуй, тем задумка Даниэлы де Лука и хороша, что перед читателем фактически две книги для разных возрастов. В одной, «малышачьей», добродушные зверята совершают типичные человеческие действия: идут в поход, празднуют день рождения, отправляются в магазин. В другой, уже не совсем детской — добывают пропитание и выживают. Так что после определенного перерыва, когда ребенок повзрослеет (например, от садика — к младшей школе), к чтению впору вернуться, чтобы вместе разобраться в тех самых противоречиях.