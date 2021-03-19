Планы на выходные: отмечаем День святого Патрика и идем в кино

Наступающие выходные порадуют россиян множеством интересных событий. Мы выбрали несколько из них.

Фестивали

В субботу, 20 марта, в клубе Известия Hall пройдет фолк-фестиваль «День и ночь Святого Патрика 2021».

Гостям впервые представят иммерсивную проекцию «окно в Ирландию», с помощью которой гости смогут посетить отдаленные уголки планеты. Для любителей зажигательного степа выступят ирландские танцевальные шоу Iridan, Ars Longa, Celteria, Celtic Wind и Festival Irish Dance. Кроме того, на фестивале прозвучат национальные средневековые баллады, шотландский рок, корневой фолк и бравые марши оркестра волынщиков.

Самым первым гостям организаторы вручат подарок — счастливый клевер «на удачу».

С 20 марта по 10 апреля в оранжерее ВДНХ пройдет весенний фестиваль кукольных театров. В спектаклях задействованы авторские куклы ручной работы, а также неповторимые декорации, с которыми в конце представления каждый маленький зритель сможет познакомиться поближе.

В программе — «Под Алыми парусами», «Лиса в Стране чудес», «Сказка о Гусёнке» и «Волшебная лампа Аладдина» от Театра кукол «Мастерская образов».

В субботу Дарвиновский музей отметит Всемирный день воды. В программе — квест «В поисках черной жемчужины», мастер-класс «Морские обитатели», лекция «Невидимые обитатели Океана в жизни всех остальных» и акция раздельного сбора отходов, которую проведут активные студенты МГУ.

Кино

С 19 марта в кино выходит несколько любопытных премьер. Отмеченная на Венецианском кинофестивале, лента Хлои Чжао «Земля кочевников» рассказывает историю 60-летней Ферн, которая, оставшись без работы и дома, решает погрузить свои вещи в фургон и стать одной из племени современных кочевников.

Детям может понравиться красочный мультфильм Рихарда Клауса «Айнбо. Сердце Амазонии» о бесстрашной девушке, выросшей в амазонских джунглях и решившей во что бы то ни стало защитить свой поселок от вмешательства злых сил.

Для тех, кто соскучился по Бенедикту Камбербэтчу на экранах, Доминик Кук выпускет ленту «Игры шпионов» о работе британского бизнесмена Гревилла Винна, который совместно с полковником ГРУ Олегом Пеньковским пытается остановить ядерную гонку.