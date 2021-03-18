Состоялась онлайн-премьера "Лиги справедливости Зака Снайдера"

Сегодня состоялась премьера долгожданной фанатами режиссерской версии «Лиги справедливости», которая вышла под названием «Лига справедливости Зака Снайдера» в честь своего создателя. Первый фильм вышел ранее, но из-за личных обстоятельств Снайдер не смог принять участие в работе на его поздней стадии, поэтому фанаты сочли, что картина недостаточно хороша.

В результате было решено доснять и выпустить четырехчасовую версию фильма, в которую войдут многие фрагменты, которых не было в первой версии. Она вышла на платформе HBO Max, а в России на «Кинопоиск HD» в виде мини-сериала, состоящего из шести серий. Сериальный сервис MyShows также отобразил у себя картину в виде мини-сериала.

Ранее стало известно, что в «Лиге справедливости Зака Снайдера» Киборг не произнесет свою знаменитую фразу, зато в нем появится Джокер, которого сыграл Джаред Лето. Он также произнесет приписанную ему в мемах неканоничную фразу «We live in a society» («Мы живем в обществе»).